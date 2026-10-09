कश्मीर की 'खुशरंग हिना' के लिए Lata Mangeshkar ने गाया था ये खूबसूरत गाना, रवींद्र जैन ने लिखे थे बोल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'स्वर कोकिला' लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) के गीतों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। हजारों गानों को अमर बनाने वालीं 'सुरों की रानी' लता दीदी लगभग हर म्यूजिक डायरेक्टर की पहली पसंद हुआ करती थीं।

लता मंगेशकर ने नेत्रहीन संगीतकार और गीतकार रवींद्र जैन (Ravindra Jain) के लिए भी कई गाने गाए हैं। उनका एक गीत 35 साल पहले आया था जो आज भी हिट है। इस गीत में हीरोइन खुद की तुलना 'हिना' यानी मेहंदी से कर रही है जो खुशबू फैलाती है और रंग भरती है।

ऋषि कपूर की फिल्म का हिट गाना इस गीत को वास्तव में 'कश्मीर की कली' पर फिल्माया गया था। लता मंगेशकर की आवाज में यह गीत कल्ट बन गया। जिस गीत की हम बात कर रहे हैं, वो 1991 में आई फिल्म 'हिना' (Henna) का है। इस फिल्म में ऋषि कपूर (Rishi Kapoor), जेबा बख्तियार (Zeba Bakhtiar) और अश्विनी भवे ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं।

लता मंगेशकर ने गाया था गाना फिल्म की कहानी हिंदुस्तानी लड़के की है जो एक एक्सीडेंट की वजह से नदी के जरिए गलती से पाकिस्तान में मौजूद कश्मीर पहुंच जाता है। यहां उसे कश्मीर की कली यानी पाकिस्तानी लड़की हिना मिलती है जो उसकी देखभाल करती है और उससे प्यार करने लगती है। हिना के इंट्रोडक्शन के दौरान 'मैं हूं खुशरंग हिना' (Main Hoon Khushrang Henna) बजता है। यह गीत सुपरहिट हो गया था।