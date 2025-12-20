Durlabh Prasad Ki Doosri Shadi देखने में आएगा DDLJ वाला फील, महिमा चौधरी ने की फैंस से खास अपील
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अभिनेत्री महिमा चौधरी अपनी फिल्म ‘दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी’ की स्क्रीनिंग के लिए दिल्ली पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह फिल्म पुनर्विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषय को उजागर करती है और दूसरा मौका मिलने, किसी भी उम्र में नई शुरुआत और नए रिश्ते अपनाने का सकारात्मक संदेश देती है। महिमा चौधरी ने दर्शकों से अपील की कि वे इस फिल्म को देखें और इसे अपना समर्थन दें।
संजय मिश्रा और महिमा की दिखी खूबसूरत केमिस्ट्री
संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की बहुचर्चित जोड़ी, जो इस सीज़न की सबसे ताज़ा और आकर्षक जोड़ी बनकर उभरी है। 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' के आधिकारिक टीजर रिलीज के बाद से ही इसको लेकर चर्चा तेज हो गई थी। हास्य, स्नेह और पुरानी यादों से भरपूर यह टीजर में दोनों की बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली थी जिसके बाद से ही फऐंस मूवी के लिए खास एक्साइटेड थे। उनकी शादी का वीडियो वायरल हुआ था और लोग सच मान बैठे थे कि दोनों ने शादी कर ली है।
पर्सनल लाइफ भी रही चर्चा में
फिल्म की चर्चाओं से परे, महिमा की निजी जिंदगी भी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, जिनमें एक मुश्किल ब्रेकअप और बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी शामिल है। हालांकि एक्ट्रेस का अब तलाक हो चुका है। फिलहाल वह अपने काम और अपनी बेटी आर्याना पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी का निर्देशन सिद्धांत राज सिंह ने किया है। इसके अलावा एकांश बच्चन और हर्ष बच्चन निर्माता और रमित ठाकुर सह-निर्माता हैं। प्रशांत सिंह ने इसकी कहानी लिखी है। महिमा चौधरी और संजय मिश्रा के अलावा फिल्म में व्योम यादव, पल्लक लालवानी, प्रवीण सिंह सिसौदिया, नवनी परिहार और श्रीकांत वर्मा शामिल हैं। फिल्म 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।
