    Mahakali First Look: दुष्टों का नाश करने आ रही हैं 'महाकाली', 27 साल की एक्ट्रेस का लुक खड़े कर देगा रोंगटे

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:18 PM (IST)

    हनु मैन के बाद एक बार फिर से प्रशांत वर्मा अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की सुपरहीरो फिल्म के साथ तैयार हैं। उनकी आगामी फिल्म 'महाकाली' से एक्ट्रेस भूमि शेट्टी का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। 27 वर्षीय एक्ट्रेस के लुक को देखकर फैंस की मूवी देखने की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है।

    महाकाली से सामने आया भूमि शेट्टी का पहला लुक/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हनु मैन, कल्कि और देवकी नंदन वासुदेव जैसी फिल्में बनाने वाले वाले प्रशांत वर्मा ने अपनी अगली फिल्म 'महाकाली' की घोषणा काफी समय पहले ही कर दी थी। 'हनु मैन' जैसी फिल्म के साथ प्रशांत वर्मा ने सुपरहीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की थी। ये उसी यूनिवर्स की दूसरी सुपरहीरो फिल्म है।

    लंबे समय से चर्चा में रही प्रशांत वर्मा की फिल्म 'महाकाली' से अब फिल्म की लीड एक्ट्रेस का पहला लुक सामने आ चुका है। 27 साल की साउथ एक्ट्रेस भूमि शेट्टी के इस लुक को देखकर फैंस पूरी तरह से हैरान हो गए हैं। 

    'महाकाली' की वेशभूषा में नजर आईं भूमि शेट्टी

    प्रशांत वर्मा ने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली फिल्म 'महाकाली' से एक्ट्रेस का पहला लुक शेयर करते हुए उन्हें इंट्रोड्यूज किया है। नाक में नथ, गले में हार, माथे पर कुमकुम और सिंदूर का श्रृंगार किए हुए एक्ट्रेस का फिल्म 'महाकाली' से ये पहला लुक रोंगटे खड़े करने वाला है।

    फिल्म से इस लुक को शेयर करते हुए प्रशांत वर्मा ने कैप्शन में लिखा, "ब्रह्मांड के गर्भ से जन्मी हुई सबसे शक्तिशाली सुपरहीरो जागृत होती है! भूमि शेट्टी को 'महा' के रूप में इंट्रोड्यूज कर रहे हैं"।

     
     
     
    'महाकाली' के फर्स्ट लुक पर फैंस ने दिए ऐसे रिएक्शन

    भूमि शेट्टी के इस लुक को देखने के बाद फैंस के मन में फिल्म देखने की बेसब्री और भी ज्यादा बढ़ गई है। एक यूजर ने लिखा, "गॉड ब्लेस हूं, भगवान करने आपको इस फिल्म के साथ ढेर सारी सफलता मिले, बधाई हो"। दूसरे यूजर ने लिखा, "वाऊ ये क्रेजी है, मेरे से अब फिल्म देखने का इंतजार नहीं हो रहा है"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "भाई आप पोस्टर पे पोस्टर मत रिलीज करो, इसका टीजर कब आएगा ये भी बता दो"।

     
     
     
    रिपोर्ट्स की मानें तो 'महाकाली' की फिल्म की 50 परसेंट शूटिंग पूरी हो चुकी है। हैदराबाद में इसका ग्रैंड सेट बना हुआ है। मूवी को भारत की पहली सुपरहीरो फिल्म के रूप में मेकर्स पेश कर रहे हैं। भूमि शेट्टी से पहले मूवी से अक्षय खन्ना का फर्स्ट लुक शेयर किया गया था, जो फिल्म में असुर गुरु शुक्राचार्य का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म की तारीख पर प्रशांत वर्मा ने अभी भी सस्पेंस बनाया हुआ है।

