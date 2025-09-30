पर्दे पर शुक्राचार्य बनेगा ये स्टार किड, 46 फिल्मों के बाद भी नहीं बन पाया सुपरस्टार

Language
    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:34 PM (IST)

    बॉलीवुड में 90 के दशक के कई ऐसे एक्टर्स हैं जो बीच में अचानक गायब हो गए। जब उन्होंने अपनी दूसरी पारी शुरू की तो फैंस हैरान रह गए। ऐसा ही एक 90 के दशक का मशहूर एक्टर है जो अब 46 फिल्में देने के बाद विलेन बन चुका है। वह जल्द ही फर्स्ट फीमेल सुपरहीरो फिल्म महाकाली में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का किरदार अदा करेगा।

    ये एक्टर पर्दे पर बनेगा शुक्राचार्य/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कई एक्टर्स ऐसे होते हैं, जिनमें प्रतिभा तो बहुत होती है, लेकिन वह इंडस्ट्री में बस तभी सराहे जाते हैं, जब वह पर्दे पर आते हैं। लोग उन्हें उनके रियल लाइफ नाम से नहीं, सिर्फ उनके किरदार के लिए याद करते हैं। ऐसा ही एक 90 के दशक का स्टारकिड है, जिसमें एक्टिंग टैलेंट रणबीर कपूर से लेकर विक्की कौशल से ज्यादा है।

    पिता ने उनके खूब नाम कमाया है, लेकिन ये एक्टर ऐश्वर्या राय से लेकर करिश्मा कपूर, कैटरीना कैफ, बिपाशा बसु, जेनेलिया डिसूजा, तारा शर्मा, उर्वशी शर्मा, और श्रिया सरन जैसी एक्ट्रेसेस संग काम किया, लेकिन वह 46 फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर भी वह सुपरस्टार नहीं बन सका। कौन है वह अभिनेता जो बनने जा रहां है अब पर्दे पर शुक्राचार्य, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

    'महाकाली' से रखेगा तेलुगु सिनेमा में कदम

    छावा में औरंगजेब का किरदार निभाकर सबको अपने एक्टिंग टैलेंट से हैरान करने वाले ये अभिनेता और कोई नहीं, बल्कि विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना हैं, जिन्होंने बॉबी देओल और सनी देओल की तरह ही बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी की 'ढिशूम' के साथ जोरदार तरीके से की थी। इसके बाद छावा में तो लोगों ने उन्हें बेहद पसंद किया था।

    हिंदी सिनेमा में बतौर विलेन अपने कदम जमाने वाले अक्षय खन्ना अब प्रशांत वर्मा की सिनेमैटिक यूनिवर्स पहली फीमेल सुपरहीरो फिल्म 'महाकाली' के साथ तेलुगु सिनेमा में कदम रखने जा रहगे हैं। मूवी में वह असुर गुरु शुक्राचार्य की भूमिका में दिखेंगे। हाल ही में ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म से शुक्राचार्य के रूप में उनका पहला लुक शेयर किया है, जो वाकई इम्प्रेसिव है। बढ़े बालों के साथ, एक आंख से रोशनी निकलते हुए उन्हें इस लुक में एक झलक पहचान पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उनका ये लुक बिल्कुल फायरेसी है 

    बीते साल हुई थी 'महाकाली' की घोषणा

    आरकेडी स्टूडियो ने बीते साल अपने Youtube अकाउंट पर टीजर वीडियो के साथ घोषणा की थी। फिल्म का निर्देशन पूजा अपर्णा कोल्लुरु कर रही हैं। फिल्म के तीसरे पार्ट की शूटिंग फिलहाल चल रही है। आपको बता दें कि इस फिल्म के मेकर्स 'महाकाली' से पहले हनु मैन जैसी सुपरहिट फिल्में ऑडियंस को दे चुके हैं। 

    अक्षय खन्ना अपनी सेकंड इनिंग में काफी सोच-समझकर फिल्मों का चुनाव कर रहे हैं। फिर चाहे वह दृश्यम 2 हो या छावा सभी फिल्मों में उनके परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया है। अब जल्द ही अक्षय खन्ना 'महाकाली' के अलावा धुरंधर में भी नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ रणवीर सिंह हैं। 

