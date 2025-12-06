Madhuri Dixit ने अमेरिका की जिंदगी को बताया था बेहतर, फिर क्यों भारत लौटीं 'धक-धक गर्ल'? ये थी वजह

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। माधुरी दीक्षित 90 के दशक की सबसे सफल एक्ट्रेस में से एक थीं। लेकिन अपने करियर के पीक पर, उन्होंने डॉ. श्रीराम नेने से शादी की और US चली गईं। 10 साल बाद उन्होंने इंडिया लौटने का फैसला किया। भारत आने के बाद उन्होंने बताया कि अब तक उनकी जिंदगी में क्या-क्या बदलाव आए।

अमेरिका में थी जिंदगी बेहतर और शांत हाल ही में एक पॉडकास्ट में माधुरी ने बताया कि US में अपने परिवार के साथ उनकी जिंदगी कितनी शांतिपूर्ण और शानदार थी। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें अपने बच्चों को अपने इतने करीब पाकर बहुत अच्छा लगा। इंडिया लौटने के पीछे की वजह बताते हुए, उन्होंने कहा, 'बहुत कुछ हुआ। मेरे माता-पिता मेरे साथ रह रहे थे, मेरे सभी भाई-बहन US में हैं। राम का परिवार भी वहीं है। मेरे माता-पिता बूढ़े हो रहे थे और वे इंडिया वापस आना चाहते थे। मेरी पूरी जिंदगी और करियर में वे मेरे साथ थे और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी।

उन्होंने आगे कहा, 'दूसरी बात, मेरा काम यहीं था। मैं इंडिया आती थी, अपना काम करती थी और फिर US वापस चली जाती थी। दूरी की वजह से यह बहुत मुश्किल हो रहा था। राम को यह भी लगता था कि उनके पास आने वाले ज्यादातर मरीज बहुत बुरी हालत में होते हैं। वह उनकी प्रॉब्लम को जल्दी पकड़ना चाहते थे। इसलिए वह लोगों को हेल्दी बनाने, उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए एक सिस्टम बनाना चाहते थे। हम दोनों ने सोचा कि शायद यह एक बुलावा था, क्योंकि सब कुछ ठीक हो रहा था'। उन्होंने यह कहकर बात खत्म की कि उनके पति और वह दोनों का मानना था कि इंडिया वापस आना सबसे अच्छा फैसला होगा और इसलिए उन्होंने ऐसा किया।