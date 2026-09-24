75 की उम्र में Lust Stories 3 से एक्टिंग डेब्यू करने वालीं 'डीवा दादी' कौन हैं? चुलबुले अंदाज से इंटरनेट पर करती हैं राज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विशाल भारद्वाज (Vishal Bhardwaj) की एंथोलॉजी लस्ट स्टोरी का तीसरा सीजन (Lust Stories 3) ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर आ गया है।

तीसरे सीजन की कहानी और किरदारों को काफी सराहना मिल रही है। हालांकि, इस सीरीज में एक 75 साल की डेब्यूटेंट एक्ट्रेस ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है।

75 की उम्र में किया एक्टिंग डेब्यू

यह डेब्यूटेंट एक्ट्रेस हैं राधा अग्रवाल (Radha Agarwal) जिन्हें आपने भले ही लस्ट स्टोरीज 3 से पहले किसी फिल्म या सीरीज में नहीं देखा हो, लेकिन वह इंटरनेट की 'डीवा दादी' (Diva Dadi) हैं। चलिए आपको उनके बारे में बताते हैं।

अदिति संग दादी का मजेदार सीन सोशल मीडिया पर 'डीवा दादी' के नाम से मशहूर राधा अग्रवाल ने लस्ट स्टोरीज 3 से अपना एक्टिंग शुरू किया है। वह अदिति राव हैदरी (Aditi Rao Hydari) और सिद्धार्थ (Siddharth) के सेगमेंट में नजर आई थीं। उन्होंने अदिति की दादी का किरदार निभाया है।

इंटरनेट पर जिस तरह राधा अग्रवाल अपने मजाकिया अंदाज के लिए जानी जाती हैं, ठीक उसी तरह उन्हें ओटीटी सीरीज में भी मजाकिया सीन में दिखाया गया है। एक फनी सीन है, जहां अदिति के हाथ से न्यूड फोटोज की किताब गिर जाती है जिसे देखने के बाद दादी उन्हें डांटती है। फिर वह बहाने बनाती है, लेकिन दादी बोलती हैं कि उनकी आंखें एकदम ठीक है। इस छोटे से रोल में उन्होंने ऑडियंस का ध्यान खींच लिया।

फनी रील्स के लिए पसंद की जाती हैं दादी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की रहने वालीं राधा अग्रवाल को इंटरनेट पर 'डीवा दादी' का कहा जाता है। वह अपनी पोतियों के साथ मजेदार वीडियोज बनाने के लिए जानी जाती हैं। पोतियों के साथ उनकी मासूम बातचीत को इंटरनेट पर खूब पसंद किया जाता है।