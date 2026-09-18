Lust Stories 3 के बीच किरण राव ने ट्रोल्स पर तोड़ी चुप्पी, पर्सनल लाइफ पर कमेंट करने वालों को दिया करारा जवाब

जागरण न्यूज नेटवर्क, मुंबई। मनोरंजन जगत में कई बार प्रोफेशनल फैसलों का असर निजी जिंदगी पर पड़ता है। कलाकारों और फिल्मकारों के काम पर दर्शकों से लेकर ट्रोलर्स तक अपनी राय देते हैं। ऐसे में इससे परेशान होने की बजाय जरूरी है कि वे यह समझें कि इंटरनेट मीडिया पर टिप्पणी करने वाला हर व्यक्ति उनका दर्शक नहीं होता। यह मानना है निर्देशक किरण राव का।

निजी जिंदगी पर कमेंट करने वालों पर क्या बोलीं किरण? किरण राव (Kiran Rao) कहती हैं कि हमारे प्रोफेशन में आपकी निजी जिंदगी ऐसी होती है, जिस पर कोई भी आकर टिप्पणी कर सकता है। ऐसा होना इस मनोरंजन जगत का हिस्सा है, जिससे इस प्रोफेशन के लोग बच नहीं सकते हैं। यह इस पर भी निर्भर करता है कि जब आप पेशेवर निर्णय ले रहे हैं तो इन चीजों को कितनी अहमियत देते हैं।

निर्देशकों और कलाकारों को दी ये राय आप उसको गंभीरता से लेते हैं या नहीं, वहां काफी चीजें सुलझ जाती हैं। कलाकारों या निर्देशकों को सोचना चाहिए कि आप किन दर्शकों के लिए यह सब सोचकर परेशान हो रहे हैं, जो अपने आपको आपका दर्शक बता रहे हैं, हो सकता है वे आपके दर्शक ही न हों।