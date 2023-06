Lust Stories 2: विजय वर्मा ने दी परिवार संग 'लस्ट स्टोरीज 2' देखने की सलाह, यूजर्स बोले- घर से निकलवा दो हमें

Lust Stories 2 काजोल स्टारर लस्ट स्टोरीज-2 के ट्रेलर ने आते ही धमाका कर दिया था। इस छोटे से ट्रेलर में तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा के इंटीमेट सीन ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। हाल ही में फिल्म के प्रमोशन के दौरान विजय वर्मा ने लस्ट स्टोरीज-2 को परिवार के साथ देखने की सलाह दी जिसके बाद यूजर्स ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर दिया।

Lust Stories 2 Actor Vijay Varma Brutally Trolled for Asking People to Watch Tamannaah Bhatia and Kajol/Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights विजय वर्मा ने 'लस्ट स्टोरीज-2' परिवार के साथ देखने की दी सलाह सोशल मीडिया पर लोगों ने विजय वर्मा को किया ट्रोल 29 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी 'लस्ट स्टोरीज-2'

Edited By: Tanya Arora