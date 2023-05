Priyanka Chopra: 'निडर और तेज हैं प्रियंका', बॉलीवुड छोड़ हॉलीवुड में करियर बनाने पर लीजा रे ने की तारीफ

Lisa Ray Praises Priyanka Chopra For Establishing Career In Hollywood After Beef In Bollywood प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में बॉलीवुड में राजनीति को लेकर खुलासा किया था। एक्ट्रेस के इस कदम के लिए अब लीजा रे उनकी तारीफ की है।