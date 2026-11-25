एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। रेट्रो गानों की बात जब होती है तो सबसे पहले दिमाग में लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) के सदाबहार गीत ही आते हैं। उनके गाने आए दिन सोशल मीडिया और रील्स पर छाए रहते हैं। हाल ही में सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की आवाज में गाया एक मुजरा गीत काफी वायरल हो गया है, जो हेमा मालिनी की मूवी के क्लासिकल गीतों में से एक है।



43 साल पहले रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म का ये मुजरा गीत अपने जादुई बोल से आज भी सच्चे आशिको के दिलों में प्रेम और विरह की गहरी तड़प को जगा देता है। कौन सा है कालजयी मुजरा गीत जो इंटरनेट पर हो रहा है जबरदस्त ट्रेंड,चलिए बताते हैं।

इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रहा है गाना हेमा मालिनी की फिल्म के जिस गाने का जिक्र हम अपने इस लेख में कर रहे हैं, वह कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पर छाया हुआ है। जिस पर अब तक हजारों रील्स और शॉर्ट वीडियो बन चुकी हैं। लता मंगेशकर ( Lata Mangeshkar) के मंत्रमुग्ध कर देने वाले इस गाने के लिरिक्स हैं 'जलता है बदन'। 1983 में रिलीज पीरियड बायोग्राफिकल फिल्म 'रजिया सुल्तान' में ये गीत एक दरबारी मुजरे की सिचुएशन पर फिल्माया गया है।

हेमा मालिनी (Hema Malini) की फिल्म का ये क्लासिक गाना 'जलता है बदन' अपने दर्द भरे बोल और खय्याम के जादुई संगीत के लिए जाना जाता है। इस गाने के लिरिक्स कैफी आजमी ने लिखे थे। गाने में वीणा, कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही और डांसर आरती गुप्ता नजर आईं।

लक्ष्मीकांत प्यारे लाल से नाराज होकर खय्याम को दिया था गाना लता मंगेशकर की आवाज में गाए कल्ट क्लासिक गीत का म्यूजिक पहले कमाल अमरोही लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल से कंपोज करवाना चाहते थे। दोनों ने इसके म्यूजिक पर काम करना शुरू भी कर दिया था। हालांकि, एक बार जब कमाल अमरोही गाने की धुन में बदलाव करवाने के लिए लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल के ऑफिस में पहुंचे तो उन्हें काफी इंतजार करवाया गया।