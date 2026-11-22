एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। आज से 55 साल पहले 'हरे रामा हरे कृष्णा' नाम की एक फिल्म आई थी जिसका मशहूर गाना 'दम मारो दम मिट जाए गम' आज भी बहुत ही पॉपुलर है। इसके जैसा कोई गाना आज तक इतने सालों में रिक्रिएट नहीं हो पाया।

पहले डूएट गाया जाना था गीत यह गाना एक ऐसे किरदार पर फिल्माया गया था जो चिलम पीता है और इस किरदार को जीनत अमान ने निभाया था। इसे बढ़ते 'हिप्पी कल्चर' की पृष्ठभूमि में शूट किया गया था, क्योंकि यह दिखाना था कि ड्रग्स के बढ़ते इस्तेमाल से पूरी एक पीढ़ी बर्बाद हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि असल में गाने में जब आप आशा जी को गाते हुए सुनते हैं वो दरअसल एक डूएट सॉन्ग था?

इस गाने को असल में लता मंगेशकर और उषा उत्थुप गाने वाले थे। लता जी को मुमताज की लाइन गानी थी और उषा उत्थुप को जीनत अमान वाला पार्ट गाना था। लेकिन रिहर्सल होने के बाद उषा जी को दोबारा बुलाया ही नहीं गया। उषा उत्थुप ने खुद ये बात कपिल शर्मा के शो पर स्वीकार की थी।

किसके कहने पर बदला गया फैसला? उन्होंने आर डी बर्मन से बाद में फोन करके पूछा भी तो उन्होंने कहा कि उषा मुझे ये गाना देना पड़ा। संगीतकार राहुल देव बर्मन की मूल योजना इस गाने को नशीले पदार्थों के विषय पर, नशे की हालत और सामान्य अवस्था के बीच के अंतर को दर्शाने वाले एक 'एंथम'के रूप में बनाने की थी। लेकिन फिर फिल्म के निर्माता-निर्देशक और मुख्य अभिनेता देव आनंद जिनकी संगीत की अच्छी समझ थी ने 'दम मारो दम' गाने के लिए आशा भोंसले को लेने का सुझाव दिया।

बाद में आशा भोसले ने इस गाने को गाया और इसके लेकर काफी विवाद भी हुआ। भले ही ये गाना युवाओं के बीच एंथम बन गया हो लेकिन इसे जिस तरह नशीले पदार्थों के संदर्भ में फिल्माया गया उससे ये लगा कि ये उन चीजों को ग्लैमराइज कर रहा है।