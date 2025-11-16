हर बात पति से...शादी के बाद बदल गई हैं Rakul Preet Singh, लक्ष्मी मांचू ने की शिकायत?

Language
    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:20 AM (IST)

    रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) की शादी से पहले लक्ष्मी मांचू से गहरी दोस्ती थी। हाल ही में लक्ष्मी ने बताया कि रकुल उनसे नाराज हो गई थीं, यह सोचकर कि लक्ष्मी बदल गई हैं। लक्ष्मी ने यह भी कहा कि रकुल अब हर बात के लिए अपने पति जैकी भगनानी से पूछती हैं, लेकिन नई-नई शादी है इसलिए वो उन्हें माफ कर रही हैं।  

    रकुल प्रीत सिंह की दोस्त लक्ष्मी मांचू (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले, रकुल प्रीत सिंह तेलुगु और तमिल सिनेमा में एक जाना-माना नाम थीं। एक्ट्रेस उस दौरान हैदराबाद में रहती थीं और उस दौरान दिग्गज स्टार मोहन बाबू की बेटी लक्ष्मी मांचू से उनकी करीबी दोस्ती थी। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि जब भी लक्ष्मी मुंबई आती थीं वो रकुल के साथ ही रुकती थीं।

    लक्ष्मी से नाराज हो गईं रकुलप्रीत

    यह सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक रकुल ने निर्माता-अभिनेता जैकी भगनानी से शादी नहीं कर ली। अब हॉटरफ्लाई को दिए एक इंटरव्यू में, लक्ष्मी ने इस बारे में बात की और बताया कि रकुल कुछ समय पहले उनसे काफी नाराज हो गई थीं। उन्हें लग रहा है कि मैं बदल गई हूं। लक्ष्मी ने कहा, "एक दिन वह बहुत परेशान हो गईं। जैकी और रकुल, दोनों ने मेरे जन्मदिन पर मुझे एक तरफ बुलाया और कहा, 'लक्कू, तुम बहुत बदल गई हो।' मैं सोच में पड़ गई, 'आखिर मैंने क्या कर दिया?'"

    लक्ष्मी का मानना है कि यह बदलाव स्वाभाविक है। आखिरकार, अब मुंबई में उनका अपना घर है और रकुल की नई-नई शादी हुई है। जो दोस्ती साथ में  रुकने और रहने से गहरी हुई थी वो और मैच्योर हो गई है क्योंकि उनकी शादी हो गई है। 

    हर बात जैकी से पूछती है - लक्ष्मी

    लक्ष्मी मांचू ने बताया कि रकुल कोई भी प्लान बनाने से पहले जैकी से पूछती हैं। उन्होंने कहा- उससे कुछ भी पूछो कहती है रुको जैकी से पूछने दो या कहेगी कि जैकी कल काम कर रहा है। हर समय कहती रहेगी जैकी-जैकी। अभी उसकी नई-नई शादी हुई है इसलिए मैं भी एक साल तक चुप हूं। एक साल होने के बाद मैं उसे डांटते हुए सीधे कहूंगी- अगर जैकी नहीं आ सकता तो तुम तो आ सकती हो?

