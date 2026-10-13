32 साल पहले गोविंदा-करिश्मा कपूर के 'इश्क की आवाज' बने थे Kumar Sanu, आशिकों का फेवरेट निकला लव सॉन्ग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 के दशक के लोकप्रिय रोमांटिक सॉन्ग्स के बारे में जब भी जिक्र किया जाएगा तो उस मामले में सिंगर कुमार सानू (Kumar Sanu) के गाने जरूर शामिल होंगे। उस दौर के आइकॉनिक प्यार भरे गीतों को कुमार दादा ने अपनी मधुर आवाज में गाकर अमर किया है।

इसी आधार पर आज हम आपको हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कालजयी रोमांटिक सॉन्ग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे कुमार सानू ने गाया था। इस गाने को अभिनेता गोविंदा और अभिनेत्री करिश्मा कपूर पर फिल्माया गया था।

कुमार सानू आइकॉनिक लव सॉन्ग इस लेख में गायक कुमार सानू द्वारा गाए गए गीत के बारे में जिक्र किया जा रहा है, वह साल 1994 में रिलीज होने वाली गोविंदा और करिश्मा की फिल्म खुद्दार से नाता रखता है। इस गाने के 90 के दशक का सबसे पसंदीदा लव सॉन्ग भी माना जाता है। इसके बोल थे- तुमसा कोई प्यारा... (Tumsa Koi Pyaara)। जी हां खुद्दार फिल्म के इसी रोमांटिक गीत को सानू दा ने अपनी मधुर आवाज में गाकर अमर कर दिया था।

बात की जाए गोविंदा और करिश्मा कपूर के इस गाने की मेकिंग की तरफ तो कुमार सानू और अल्का याग्निक की गायिकी के अलावा खुद्दार के तुमसा कोई प्यारा... के संगीत को संगीतकार अनु मलिक ने तैयार किया था, जबकि इस गाने के लिरिक्स मशहूर कवि रहे राहत इंदौरी साहब की कलम से निकले थे।