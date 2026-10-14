Kumar Sanu ने गाया था अजय देवगन-तब्बू के 'प्यार का पैगाम', 32 सालों से बना हुआ नंबर-1 'लव एंथम'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिंगर कुमार सानू (Kumar Sanu) ने हिंदी सिनेमा के कई सदाबहार गीतों को अपनी मधुर आवाज में गाया है। उनके कुछ गाने ऐसे हैं, जो 90 के दशक से लेकर 2026 तक खूब सुने जाते हैं। उनमें से एक गीत अभिनेता अजय देवगन और तब्बू की फिल्म का भी शामिल होता है।

जब सानू ने फिल्म की कहानी के आधार पर इन दोनों के प्यार का पैगाम गाया था। आइए जानते हैं कि वह कौन सा रोमांटिक गीत था, जो कुमार सानू के बेस्ट एवर सॉन्ग्स की लिस्ट में भी शामिल होता है।

कुमार सानू का कल्ट रोमांटिक सॉन्ग यूं तो 90 के दशक में कुमार सानू ने अपनी प्यार भरे गीतों के दम पर श्रोताओं के दिलों को काफी सुकून पहुंचाया था। लेकिन सानू दा एक रोमांटिक गाना ऐसा भी है, जो न सिर्फ 90s का, बल्कि हिंदी सिनेमा का इतिहास का भी लव एंथम माना जाता है। दरअसल यहां बात अजय देवगन और तब्बू की फिल्म विजयपथ के आइकॉनिक सॉन्ग राह में उनसे मुलाकात हो गई...(Raah Mein Unse Mulaqat Ho Gayi) के बारे में बात की जा रही है।

अगर आप भी 90 के दशक के गानों को सुनना पसंद करते हैं, यकीनन तौर पर कुमार सानू का राह में उनसे मुलाकात हो गई... आपकी प्लेलिस्ट में जरूर शामिल होगा। यदि नहीं है, तो एक बार आप इस गीत को सुन लें और ये महसूस करिए कि वाकई ये सदाबहार गाना है।