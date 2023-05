शाह रुख खान को इस वजह से KRK ने दी धमकी, बोले- 'अब जवान की कहानी बताऊंगा और फिल्म को बर्बाद कर दूंगा'

नई दिल्ली, जेएनएन। शाह रुख खान अपनी फिल्म पठान से तहलका मचाने के बाद एक और बिग स्क्रीन रिलीज के लिए तैयार हैं। उनकी फिल्म जवान इसी साल सिनेमाघरों को हिट करने वाली है। तो हर स्टार की फिल्म आने से पहले उसके पीछे पड़ जाने वाले कमाल आर खान यानी केआरके कैसे किंग खान को बख्श सकते हैं। उन्होंने हाल ही में जवान को लेकर ट्वीट किया है।

पिछले काफी दिनों से केआरके, शाह रुख खान की जवान को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें एक एंटी पायरेसी कंपनी से मेल आया, जो जवान के लिए रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ काम रही है। केआरके ने इस मेल का स्क्रीनशॉट पर अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। जिसमें केआरके से गुजारिश की गई है कि वो जवान से रिलेटेड कंटेंट को अपने यूट्यूब से हटा देंगे। लेकिन कंटेंट हटाने के बाजए उन्होंने इस मेल का स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया।

केआरके ने लिखा- सुबह-सुबह मेरे पास एक मेल आया जिसमें मुझसे कहा गया कि मैं जवान से जुड़े सारे कंटेंट को अपने पेज से हटा दूं। मुझे इसके लिए लीगल नोटिस भेजा गया है। मैं ऐसे किसी नोटिस को नहीं मानता और अब मैं इसे हटाने के बजाए मैं आज पूरी कहानी के साथ एक वीडियो शेयर करूंगा। मैं किसी भी कीमत पर इस फिल्म को खत्म करने के लिए 100% प्रतिबद्ध हूं। मैं जेल जाने को भी तैयार हूं।

In the early morning, SRK’s company @RedChilliesEnt has sent me a legal notice to remove my tweet about the story of #Jawaan which I don’t accept. Instead i will release a video with full story today. I am 100% committed to destroy this film at any cost. I am ready for jail also. pic.twitter.com/EdMvbRpLKP— KRK (@kamaalrkhan) May 29, 2023