नए संसद भवन का वीडियो शेयर कर शाहरुख खान ने दी प्रतिक्रिया, बताया- हमारी उम्मीदों का नया घर...

नई दिल्ली, एएनआई। सुपरस्टार शाहरुख खान ने शनिवार को नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने ट्विटर पर संसद भवन का एक वीडियो भी साझा किया। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए नए भारत का नया संसद भवन बताया।

नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले बॉलीवुड अभिनेता ने ट्विटर पर लिखा, "हमारे संविधान को बनाए रखने वाले, इस महान राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करने वाले और उसके एक व्यक्ति की विविधता की रक्षा करने वाले लोगों के लिए नया संसद भवन कितना शानदार है। नए भारत के लिए एक नया संसद भवन... भारत के गौरव के सदियों पुराने सपने के साथ... जय हिन्द!।"

What a magnificent new home for the people who uphold our Constitution, represent every citizen of this great Nation and protect the diversity of her one People @narendramodi ji.

A new Parliament building for a New India but with the age old dream of Glory for India. Jai Hind!… pic.twitter.com/FjXFZwYk2T