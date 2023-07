Kiara Advani: शादी के पहले कियारा और सिद्धार्थ की इस वजह से हो गई थी जमकर लड़ाई, वजह जान रह जाएंगे हैरान

Kiara Advani- Sidharth Malhotra Wedding Photos बॉलीवुड के पावर कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी फैंस के चहेते हैं। दोनों ने इस साल फरवरी में राजस्थान के जैसलमेर में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी। सिद्धार्थ और कियारा की शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। वहीं अब एक्ट्र्रेस ने खुलासा किया है कि शादी के पहले उनकी सिद्धार्थ संग लड़ाई हो गई थी।

Kiara Advani- Sidharth Malhotra Wedding Photos, Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights कियारा और सिद्धार्थ की हुई थी बहस सिद्धार्थ को थी परेशानी वायरल हुआ शादी का वीडियो

Edited By: Vaishali Chandra