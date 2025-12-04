'खइके पान बनारस वाला' की शूटिंग के दौरान जल गया था Amitabh Bachchan का मुंह, ठीक होने में लगा एक महीने का समय

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म डॉन (Don) का पॉपुलर गाने खइके पान बनारस वाला (Khaike Paan Banaras Wala) जब सिनेमाघरों में बजा तो छा गया। किशोर कुमार के इस गाने को लोगों ने खूब पसंद किया। यह गाना आज भी अगर कई बजता है तो लोग खुद को डांस करने से रोक नहीं पाते हैं। इस गाने के पीछे का एक दिलचस्प किस्सा है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं।

