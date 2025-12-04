'खइके पान बनारस वाला' की शूटिंग के दौरान जल गया था Amitabh Bachchan का मुंह, ठीक होने में लगा एक महीने का समय
फिल्म डॉन के मशहूर गाने 'खइके पान बनारस वाला' की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को कई पान खाने पड़े थे। गाने को असली दिखान ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म डॉन (Don) का पॉपुलर गाने खइके पान बनारस वाला (Khaike Paan Banaras Wala) जब सिनेमाघरों में बजा तो छा गया। किशोर कुमार के इस गाने को लोगों ने खूब पसंद किया। यह गाना आज भी अगर कई बजता है तो लोग खुद को डांस करने से रोक नहीं पाते हैं। इस गाने के पीछे का एक दिलचस्प किस्सा है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं।
अमिताभ को खाने पड़े थे कई सारे पान
गाने को रियल फील देने के लिए अमिताभ (Amitabh Bachchan) ने सच में पान खाया था। ये तो आपने किस्सा सुना ही होगा कि कई टेक और रीटेक की वजह से अमिताभ को हर दिन 40 से ज्यादा पान खाने पड़ते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी पान की वजह से उनका मुंह तक जल गया था। कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अमिताभ ने फिल्म डॉन का ये किस्सा जनता के साथ शेयर किया।
यह भी पढ़ें- केबीसी के मंच से चमकेगा बिहार, अमिताभ बच्चन करेंगे मुखिया अनुराधा सिंह को सम्मानित
View this post on Instagram
चबा-चबाकर हुआ बिग बी का बुरा हाल
एक कंटेस्टेंट से बात करते हुए, बिग बी ने कहा, "हमने चार दिन किया था वो गाना। उसमें कम से कम 40-50 शॉट हुआ होगा। हर शॉट में कम से कम 3-4 रीटेक हुआ होगा। हर बार कत्था, चूना वाला ससुरा पान जो रहा, चबा-चबा कर हालात खराब हो गई हमारी। अमिताभ बच्चन ने आगे कहा, "क्योंकि वो डायरेक्टर बोले,'सर, वो आपका मुंह चल रहा था पिछले शॉट में, इसमें भी चलना चाहिए। थोड़ा होंठ लाल और कीजिए।' बार-बार खाना पड़ता था उसको। महीना भर हमको लगा मुंह साफ करने में क्योंकि चूने से पूरा मुंह जल गया था।
बता दें कि अमिताभ बच्चन की 1978 की हिट फिल्म 'डॉन' में 'खइके पान बनारस वाला' के अलावा,एक और सदाबहार गाना 'मैं हूं डॉन' शामिल था। चंद्रा बरोट द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जीनत अमान, प्राण, इफ़्तिख़ार और ओम शिवपुरी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।