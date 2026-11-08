दीवाली पर Katrina Kaif ने पहली बार कराई बेटे विहान की मुंह दिखाई, पापा की 'कार्बन कॉपी' हैं जूनियर विक्की

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन में अपने बच्चों के फेस रिवील करने का फिल्मी सितारों की तरफ से नया चलन शुरू हो गया है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की तरह अब कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने दीवाली के खास पर्व पर अपने बेटे विहान की मुख दिखाई कराई है।

सोशल मीडिया पर कटरीना और विक्की के लाडले की प्यारी तस्वीर सामने आई है, जो अब इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। आइए एक नजर विहान कौशल की इस फोटो पर डालते हैं- सामने आई कटरीना कैफ की बेटे की तस्वीर दीवाली के खास अवसर पर कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लेटेस्ट तस्वीर को शेयर किया है। जिसमें विहान कौशल अपने मम्मी पापा के साथ नजर आ रहे हैं। नन्हें विहान का प्यार लुक हद से ज्यादा क्यूट हैं और फैंस उन्हें विक्की कौशल की कार्बन कॉपी बता रहे हैं।