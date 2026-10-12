'अब इसे भी ट्रोल करो...'Vicky-Katrina की नई तस्वीर से इंटरनेट पर बवाल, छावा एक्टर को लेकर कहा कुछ ऐसा

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। हाल ही में, बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और कटरीना कैफ (Katrina Kaif) लंदन में क्वालिटी टाइम बिताते नजर आए। कैटरीना के कॉस्मेटिक ब्रांड के ब्यूटी (Kay Beauty) ने खास उपलब्धि हासिल की है। यूके में इसे एक साल पूरे कर लिए हैं जिसकी सालगिरह मनाने एक्ट्रेस वहां गई थीं।

लंदन से वायरल हो रही कपल की फोटो इस दौरान वहां से विक्की कौशल और कटरीना कैफ की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इस फोटो में यह जोड़ी लंदन की सड़क पर एक फैन के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। विक्की कैज़ुअल लुक में ग्रे स्वेटशर्ट, कैप और चश्मा पहने हुए थे, कैज़ुअल 'स्ट्रीट स्टाइल' लुक में बहुत रिलैक्स्ड नजर आए जबकि कटरीना ने ग्रे रंग की बड़ी जैकेट और सफेद शर्ट पहनी थी।

विक्की कौशल की ये फोटो इसलिए भी खूब वायरल हो रही है क्योंकि इसमें उनका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इस फोटो में विक्की कौशल दाढ़ी बढ़ाए हुए, चश्मे और कैप पहना हुआ है। उनका लुक पहले के मुकाबले काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। उनके नए लुक को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाए तेज हो गईं।