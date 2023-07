Katrina Kaif Viral Video: एयरपोर्ट पर फैंस के बीच बुरी तरह फंसी कटरीना कैफ, किया ऐसा काम लोग भी हुए हैरान

Katrina Kaif Viral Video कटरीना कैफ बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेसेज की लिस्ट में शुमार हैं। उनकी हर अदा उनके फैंस को दीवाना बना देती है लेकिन हाल ही में कटरीना कैफ का एयरपोर्ट पर एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। जिसमें वह फैंस के बीच बुरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो को देखकर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं।

Katrina Kaif Gets Mobbed by Fans at Mumbai Airport Tiger 3 Actress Video Goes Viral/Instagram

HighLights फैंस के बीच एयरपोर्ट पर बुरी तरह फंसी कटरीना कैफ कटरीना कैफ के अंदाज ने फैंस को बना दिया दीवाना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 'टाइगर 3' एक्ट्रेस कटरीना कैफ का वीडियो

Edited By: Tanya Arora