Jee le Zara: क्या कटरीना कैफ और प्रियंका हुई 'जी ले जरा' से बाहर ? अब आलिया संग नजर आ सकती हैं यह एक्ट्रेस

Jee le Zara फरहान अख्तर ने अपनी आने वाली फिल्म जी ले जरा का एलान किया था। अब खबर है कि इस फिल्म से प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ ने इस फिल्म से किनारा कर लिया है। सेलेब्रिटी फोटोग्राफर वरिंदर चावला ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमे कहा जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ ने इस फिल्म को छोड़ दिया है।

Katrina Kaif and Priyanka Chopra, Jee Le Zara Photo Credit Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights फरहान अख्तर ने साल 2021 में किया था जी ले जरा का एलान इस फिल्म में आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ को किया था साइन खबर है प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ ने फिल्म करने से मना कर दिया है

Edited By: Aditi Yadav