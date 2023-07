Katrina Kaif Birthday Special: पंजाबी फैमिली की परफेक्ट बहू हैं कटरीना, देखिए ससुराल में बॉन्डिंग की तस्वीरें

Katrina Kaif Birthday Special कटरीना कैफ 16 जुलाई यानी को अपना 40वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। कटरीना आज फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में शुमार हैं लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्हें हिंदी भी सही से नहीं आती थी और आज एक्ट्रेस पंजाबी फैमिली की दुल्हन है। एक्ट्रेस अक्सर अपने ससुराल वालों के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करती रहती हैं।

Katrina Kaif Birthday Special Photo Credit Instagram

HighLights 16 जुलाई को कटरीना मनाएंगी अपना 40वां जन्मदिन विक्की कौशल संग शादी कर पंजाबी बहू बनी कटरीना ससुराल वालों के साथ है एक्ट्रेस का बेहद खास रिश्ता

नई दिल्ली, जेएनएन। Katrina Kaif Birthday Special: आई चिकनी चमेली...चुप के अकेली पावूओ चड़ा के आई...आई चिकनी चमेली। बॉलीवुड की चमेली यानी कटरीना कैफ 16 जुलाई यानी को अपना 40वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। कटरीना आज फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में शुमार हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था, जब उन्हें हिंदी भी सही से नहीं आती थी और आज एक्ट्रेस पंजाबी फैमिली की दुल्हन है। एक्ट्रेस अक्सर अपने ससुराल वालों के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करती रहती हैं। जन्मदिन के मौके पर हम आपको बता रहें है उनकी बॉन्डिंग अपने ससुराल में कैसी है। कटरीना कैफ साल 2021 में बनीं पंजाबी बहू कटरीना कैफ (Katrina Kaif) ने साल 2021 में पंजाबी मुंडे विक्की कौशल के साथ शादी कर अपना घर बसाया था। कैट शादी के बाद अपने ससुराल वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताती है। इतना ही नहीं वह हर त्योहार विक्की के पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करती है। फिर चाहे होली हो या दीवानी। शादी के बाद कैट ने सीखी पंजाबी कटरीना कैफ का अपने ससुराल वाले के साथ बहू का नहीं बल्कि बेटी का रिश्ता है। विक्की कौशल ने एक इंटरव्यू में बताया कि, कटरीना ने शादी के बाद थोड़ी-थोड़ी पंजाबी सीखी है। विक्की ने कैट के पसंदीदा पंजाबी शब्द के बारे में भी बताया था कि कैट ज्यादातर 'हांजी' शब्द का इस्तेमाल करती है। कटरीना का सास से है अच्छा रिश्ता अक्सर यही देखने को मिलता है कि कटरीना सारे फंक्शन बिल्कुल पारंपरिक तरीके से निभाती है। कटरीना ने अपनी सास से शादी के बाद खाना बनाना भी सीखा है। मदर्स डे के मौके पर एक्ट्रेस ने अपनी मां और सासू मां के साथ प्यारी तस्वीरें पोस्ट की थी। सास-बहू की बॉन्डिंग फोटो में देखने लायक नजर आ रही है। सासू मां से कटरीना ने सीखा खाना बनाना बता दें, शादी से पहले कटरीना सिर्फ कॉफी बनाना जानती थीं। अब वह अपने पति विक्‍की कौशल और सास-ससुर के लिए सही तरीके से खाना बनाना सीख रही हैं। वह अक्सर अपने ससुराल वालों के साथ लंच और डिनर भी करती है। कटरीना और विक्की ने 9 दिसंबर 2021 को शादी की थी। दोनों ने राजस्थान में बरवाड़ा फोर्ट में सिक्स सेंसेज रिजॉर्ट में सात फेरे लिए थे। कटरीना और विक्की की शादी में परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे।

Edited By: Aditi Yadav