'दोस्ताना 2' से निकलने के बाद Kartik Aaryan के हाथ लगी बड़ी फिल्म, फिर बॉक्स ऑफिस पर लाएंगे सुनामी?
बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) के हाथ एक और बड़ी फिल्म लग गई है। जिस फिल्म से उनकी किस्मत चमकी थी उसी फिल्म के डायरेक्टर के साथ कार्तिक नई फिल्म करने वाले हैं। यह खबरें उस वक्त सामने आई है जब उनके दोस्ताना 2 (Dostana 2) से निकलने की खबर कन्फर्म हो गई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) ने साल 2011 में फिल्म प्यार का पंचनामा (Pyaar Ka Panchnama) से डेब्यू किया था और उसी फिल्म ने उनकी किस्मत रातोंरात चमका दी थी। आज वह बॉलीवुड के उबरते सितारों में से एक हैं जो एक के बाद एक हिट फिल्मों से सिनेमा में अपनी जगह बना रहे हैं।
इस बीच कार्तिक आर्यन के हाथ से कई फिल्में फिसलीं लेकिन कई बड़ी फिल्में हाथ भी आईं। हाल ही में कन्फर्म हुआ कि वह धर्मा प्रोडक्शन की अगली फिल्म दोस्ताना 2 (Dostana 2) का हिस्सा नहीं होंगे। अब लक्ष्य लालवानी के साथ लीड रोल में कार्तिक की बजाय नेशनल अवॉर्ड विजेता विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका में होंगे।
लव रंजन के साथ कार्तिक की अगली फिल्म
दोस्ताना 2 से आउट होने के बाद अब कार्तिक आर्यन के हाथ एक बड़ी फिल्म लग गई है। वह किसी और के साथ नहीं बल्कि लव रंजन (Luv Ranjan) के साथ फिल्म करने वाले हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि फिल्मी गलियारों में चल रहे कयास कह रहे हैं। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, एक साथ तीन फिल्मों में काम कर चुके लव रंजन और कार्तिक आर्यन फिर से एक साथ काम करने पर चर्चा कर रहे थे और आखिरकार उन्हें ऐसी स्क्रिप्ट मिल गई है, जिसके लिए दोनों ने फिर से हाथ मिला लिया है। अभी फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसका प्री-प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि फिल्म अगले साल तक बड़े पर्दे पर उतर सकती है।
Photo Credit - X
यह भी पढ़ें- 'साल का आखिरी दिन...' कार्तिक ने Tu Meri Main Tera की रिलीज डेट से उठाया पर्दा, रोमांटिक कॉमेडी जीत लेगी दिल
कैसी होगी कार्तिक आर्यन की अगली फिल्म?
प्यार का पंचनामा, इसका सीक्वल और सोनू के टीटू की स्वीटी जैसी एंटरटेनर मूवीज दे चुके लव रंजन फिर से कार्तिक के साथ ऐसी ही एंटरटेनिंग फिल्म ला रहे हैं जो कॉमेडी, रोमांस और शानदार म्यूजिक का धमाकेदार पैकेज होगा। फिल्म में कार्तिक का ऐसा अवतार देखने को मिलेगा जिसे दर्शक वाकई पसंद कर सकते हैं। फिलहाल, एक्टर या फिर डायरेक्टर की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दैनिक जागरण भी इसका दावा नहीं करता है।
कार्तिक आर्यन की आगामी फिल्में
लव रंजन की फिल्म के अलावा इन दिनों कार्तिक अपनी अपकमिंग फिल्मों पर ध्यान दे रहे हैं। वह अनन्या पांडे के साथ मूवी तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी में नजर आएंगे। यह फिल्म 31 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।