एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शादियों के सीजन में हिंदी सिनेमा के गानों की धूम खूब सुनने को मिलती है। इस मामले में बी टाउन की लेडी सुपरस्टार करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) का एक कल्ट क्लासिक सॉन्ग भी शामिल होता है, जो पिछले 30 सालों से दुल्हनों के थीम सॉन्ग के तौर पर इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है।

इस गीत को बॉलीवुड की मेलोडी क्वीन यानी अलका याग्निक (Alka Yagnik) ने अपनी मधुर आवाज में गाकर अमर किया है। आइए जानते हैं कि इस लेख में कौन से वेडिंग सॉन्ग के बारे में बात की जा रही है।

करिश्मा कपूर का वेडिंग सॉन्ग अभिनेत्री करिश्मा कपूर को 90 के दशक की सबसे सफल अभिनेत्री के तौर पर भी जाना जाता है। उस दौर में उन्होंने कई यादगार फिल्में दीं, जिनमें सबसे अधिक चर्चा सुपरस्टार आमिर खान संग आई करिश्मा की ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी के बारे में की जाती है। इस मूवी की रोमांटिक कहानी के साथ-साथ गाने भी काफी पॉपुलर हुए थे, जिनमें एक गाना था- आए हो मेरी जिंदगी में... (Aaye Ho Meri Zindagi Mein)।

बात की जाए राजा हिंदुस्तानी के आए हो मेरी जिंदगी में... की मेकिंग के बारे में तो अलका याग्निक की सुरीली आवाज के अलावा संगीतकार नदीम और श्रवण की जोड़ी ने मिलकर इस प्यार भरे गीत के संगीत को तैयार किया। इसके अलावा मशहूर गीतकार समीर की कलम से इसके लिरिक्स निकले थे।