एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। शादी का सीजन शुरू होते ही YouTube और अन्य प्लेटफॉर्म पर गानों की तलाश तेज हो जाती है। खास तौर पर हल्दी और मेहंदी के फंक्शन के लिए तो दुल्हन की सहेलियां हमेशा कोई अलग गाना ढूंढती हैं। बॉलीवुड में यूं तो वेडिंग सॉन्ग्स की भरमार है, लेकिन पिछले 14 सालों से एक गाना है, जो आपने शादियों में सुना ही सुना होगा। खास तौर पर मराठी शादियों में।

यह गाना दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी की फिल्म का है, जिस पर संगीत-हल्दी और मेहंदी जैसे प्री-वेडिंग फंक्शन में लड़कियां जमकर ठुमके लगाती हैं। इतना ही नहीं, अगर महाराष्ट्र शादी बारात में श्रीदेवी का सदाबहार वेडिंग सॉन्ग बजा दिया जाए, तो अपने कदम रोकना मुश्किल ही हो जाता है। कौन सा है वो गाना, चलिए बताते हैं।

शादी के माहौल को खुशनुमा बना देता है श्रीदेवी का गाना वेटरन एक्ट्रेस श्रीदेवी (Sridevi Songs) पर फिल्माए जिस गाने का जिक्र हम अपने इस लेख में कर रहे हैं। वह साल 2012 में रिलीज हुई 'इंग्लिश-विंग्लिश' का है। गौरी शिंदे के निर्देशन में बनी इस फिल्म का 'नवराई माझी लाडाची लाडाची ग...' (Navrai Majhi song) प्री-वेडिंग फंक्शन में खूब बजाया जाता है, जिस पर लोग झूम-झूमकर डांस करते हैं।

इस गाने में शुरूआती लिरिक्स 'नवराई माझी लाडाची...' मराठी भाषा में हैं, जिसमें गाने के बोल से एक मां दूल्हे के परिवार वालों को ये बात समझा रही है कि उनके घर की यह दुल्हन सबकी आंखों का तारा है और बड़े ही नाजों व लाड-प्यार से पली है। 'आवड हिला चंद्राची चंद्राची ग' का मतलब है कि इसकी पसंद चांद जैसी खूबसूरत और अनोखी है।

सुनिधि चौहान की आवाज में गीत बना कालजयी मराठी और हिंदी को मिलाकर बनाए गए श्रीदेवी के इस वेडिंग सॉन्ग के लिरिक्स स्वानंद किरकिरे ने लिखे थे। वहीं इसका म्यूजिक सिंगर और कंपोजर अमित त्रिवेदी ने दिया था। इस गाने को सुनिधि चौहान,स्वानंद किरकिरे, नताली डि लुसियो ने अपनी मधुर आवाज दी है। सोनी म्यूजिक इंडिया ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश का ये गाना 2012 में अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया था, जिसे अब तक 13 करोड़ 45 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।