कावेरी बामजई, नई दिल्ली। त्याग की मूर्ति से अलग, इच्छाधारी नागिन उस नायिका की कहानी है जो बदले के लिए खुद एक हथियार बन जाती है। सांपों से डरने वाली श्रीदेवी ने कैसे 1986 में प्रदर्शित 'नगीना' में न केवल लोकप्रियता के शिखर को छुआ, बल्कि मनोरंजन जगत को भी दिया एक सुपरहिट फार्मूला...

सीता, सती और सावित्री-ये तीनों किरदार उस पुरुषवादी कल्पना को पूरा करते हैं, जहां एक औरत अपने पति की रक्षा के लिए खुद को मिटा देती है। लेकिन इच्छाधारी नागिन की लोककथा स्त्री को एक बिल्कुल अलग तरह की ताकत देती है। यहां वह किसी के सहारे नहीं रहती, बल्कि बदला लेने और अपनों को बचाने के लिए अपने ही शरीर को एक जानलेवा हथियार बना लेती है।

नगीना में श्रीदेवी की बेमिसाल परफॉर्मेंस यह एक ऐसी अनोखी शक्ति है, जहां एक कोमल काया पल भर में एक घातक जीव में बदल जाती है, जो वार और संहार करने में पूरी तरह सक्षम है। हरमेश मल्होत्रा की 1986 की ब्लाकबस्टर 'नगीना' (Nagina) में श्रीदेवी (Sridevi) ने एक्टिंग और डांस का उम्दा प्रदर्शन किया। इसके ठीक एक साल बाद 'मिस्टर इंडिया' आई और उन्होंने हिंदी सिनेमा के शिखर पर अपनी जगह पक्की कर ली।

यह मुकाम उन्हें यूं ही नहीं मिला था, इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत, बेमिसाल प्रतिभा और जोखिम उठाने का साहस था। जया प्रदा को ऑफर की गई थी फिल्म 'नगीना' कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जिसकी कामयाबी की गारंटी पहले से तय हो। हरमेश मल्होत्रा यह कहानी लेकर कई कलाकारों के पास गए थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम जय प्रदा (Jaya Prada) का था। जया प्रदा दिखने में भले ही श्रीदेवी से अधिक सुंदर रही हों, लेकिन उनमें श्रीदेवी जैसा जुनून नहीं था।

श्रीदेवी ने पाई थी सांपों के डर पर जीत दिलचस्प बात यह है कि श्रीदेवी को सांपों से बहुत डर लगता था और उन्हें सांपों के डरावने सपने तक आते थे। इसके बावजूद, उन्होंने बिना झिझक इस किरदार के लिए हां कह दी। फिल्म में उन्होंने गांव की एक साधारण लड़की रजनी की भूमिका निभाई, जो ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के किरदार के बिल्कुल उलट थी।

ऋषि कपूर एक रईस जागीरदार के विलायत से पढ़कर लौटे वारिस बने थे, जिसका अंदाज उनकी शानदार घुड़सवारी और बातों में झलकते अंग्रेजी लहजे से साफ दिखता था। प्यार, बदला और महामुकाबला फिल्म में रजनी पहले तो उस नाग की मौत का बदला लेने आती है, जिसे ऋषि की जान बचाने के लिए मारा गया था। लेकिन कहानी करवट लेती है और उसे ऋषि से ही गहरा प्रेम हो जाता है। इसके बाद वह न केवल अपनी नाराज सास का भरोसा जीतती है, बल्कि अपने पति का प्रेम भी पा लेती है।

श्रीदेवी और अमरीश पुरी का आइकॉनिक टकराव कहानी में असली मोड़ तब आता है जब एक साधु दिव्य नागमणि की तलाश में उसके ससुराल पहुंचता है। इस साधु के साथ रजनी का टकराव पर्दे पर बिजली सा असर पैदा करता है, क्योंकि साधु का किरदार में अमरीश पुरी थे। 'नगीना' में डा. अचला नागर के लिखे डायलॉग सच्ची आस्था और पाखंड के बीच की सीधी टक्कर दिखाते हैं।

नागिन डांस का अमिट प्रभाव सरोज खान के निर्देशन में श्रीदेवी ने जो 'नागिन डांस' किया, उसमें गजब की ऊर्जा थी। नागिन जैसा असर लाने के लिए उन्होंने आंखों में खास कांटैक्ट लेंस लगाए थे। हालांकि शूटिंग के दौरान इससे उनकी आंखों में काफी दर्द भी होता था। श्रीदेवी को रौद्र रूप धरकर एक नागिन में बदलते देखना, वास्तव में मेरी निगाहों में एक महानायिका को पटकथा के प्रति पूरी तरह समर्पित होते देखना है।