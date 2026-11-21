एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भोजपुरी गीत और लोक गीतों को गाने के लिए मशहूर कल्पना पटवारी (Kalpana Patowary) ने बॉलीवुड को भी अपनी बुलंद आवाज का दीवाना बनाया है। उन्होंने कई आइकॉनिक बॉलीवुड गाने गाए हैं, जो पार्टी और फंक्शंस में चार-चांद लगाते हैं। उन्होंने एक गाना शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) के गाने के लिए भी गाया था।

शाहिद कपूर का ये गाना इतना पॉपुलर हुआ था कि हर कोई इसे गुनगुनाने लगा था। गाने में शाहिद का डांस भी सिग्नेचर स्टेप बन गया था। कल्पना पटवारी का यही गाना था जिसकी वजह से फिल्म को सफलता मिली थी। लोग गाना सुनकर इस कदर खुश हो गए थे कि सिनेमाघर फिल्म देखने पहुंच गए थे।

शाहिद कपूर के लिए गाया था चटपटा गाना जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, वो 2013 का सबसे हिट ट्रैक बन गया था। यह गाना कोई और नहीं, बल्कि 13 साल पहले रिलीज हुई फिल्म 'आर... राजकुमार' (R... Rajkumar) का गाना 'गंदी बात' (Gandi Baat Song) है। यह एक आइटम सॉन्ग था जिसे कल्पना पटवारी ने आवाज दी थी।

'आर... राजकुमार' के सभी गाने खूब पसंद किए गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर 'गंदी बात' हुआ था। इस गाने में शाहिद का डांस स्टेप्स वायरल हो गया था। उन्होंने अपनी एवर्जेटिक परफॉर्मेंस से दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि, डांस के साथ-साथ आवाज भी दमदार थी।