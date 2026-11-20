एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भोजपुरी सिंगर्स ने अपने गानों से पूरे देश को दीवाना बनाया है। फिर चाहे वह फिल्मों के गीत हो या फिर छठ के भजन, लोग इनके गीतों को काफी पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सिंगर्स की आवाज सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री तक ही सीमित है बल्कि इन्होंने कई गाने बॉलीवुड में भी दिए हैं।

भोजपुरी सिंगर ने गाया 'पार्टी एंथम' एक ऐसी ही भोजपुरी सिंगर है कल्पना पटवारी (Kalpana Patowary) जिन्होंने कई बेहतरीन छठ गीत गाए हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने बॉलीवुड को एक ऐसा गाना दिया है हर पार्टी की शान है और लोग आज भी इस पर थिरकते हैं।