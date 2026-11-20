एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के करियर में कई यादगार गाने रहे हैं। इन गानों के चलते माधुरी ने अपनी सफलता में चार चांद लगाए हैं। माधुरी के करियर में उनके गानों का वैसे भी अहम योगदान रहा है। आज हम आपको माधुरी के एक ऐसे ही गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें वो गांव की देसी गोरी बनकर छाईं थीं और मन मोह लेने वाला ये गाना बेहद कमाल रहा था।

कौन सा है वो गाना? अब यूं तो माधुरी (Madhuri Dixit Songs) के करियर में हिट गानों की बहार रही है। माधुरी का जिक्र जब भी होता है, तो उनके गानों, उनकी अदाओं, उनकी खूबसूरती और उनकी वो मुस्कान अपने आप याद आ जाती है। एक ऐसी ही फिल्म आई थी, जिसका एक गाना खूब हिट रहा था। दरअसल जिस गाने की बात हम कर रहे हैं, वो गाना साल 997 में रिलीज हुई फिल्म 'मृत्युदंड' (Mrityudand) का बेहद लोकप्रिय गाना है 'कह दो एक बार सजना' (Keh Do Ek Bar Sajna) है।

ये गाना माधुरी के उन गीतों में शुमार है, जिसे दर्शकों ने फिल्म से ज्यादा पसंद किया है। माधुरी का सादगी और उनकी खूबसूरती बेहद कमाल लगी। साड़ी पहने माधुरी इसमें गजब की नजर आईं और गाने में माधुरी के अपोजिट अयूब खान नजर आए थे, जिन्हें आपने 90 के दशक की कई फिल्मों और कई टीवी सीरयल्स में देखा होगा।

अलका-उदित की आवाज में हिट गाना इस गाने को अलका याग्निक (Alka Yagnik) और उदित नारायण (Udit Narayan) ने अपनी खूबसूरत आवाज से सजाया था। अलका की आवाज वैसे भी माधुरी की आवाज कही जाती थी। लोगों का कहना था कि अनुराधा पौडवाल के बाद अलका याग्निक की आवाज माधुरी पर बिल्कुल फिट बैठती थी।