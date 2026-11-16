25 किलो की ड्रेस पहनकर Sridevi ने किया था डांस, एक्ट्रेस की फ्लॉप फिल्म का वो गाना जिसपर खर्च हुए 1 करोड़ रुपये
श्रीदेवी ने फिल्म 'रूप की रानी चोरों का राजा' के गाने 'पर्दा उठा के' के लिए 25 किलो का भारी कॉस्ट्यूम पहनकर कई दिनों तक डांस किया था।
HighLights
श्रीदेवी ने 25 किलो का भारी कॉस्ट्यूम पहना था
'रूप की रानी चोरों का राजा' फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी
यह उस दौर की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। श्रीदेवी (Sridevi) सिनेमा में जितना अपनी अदाकारी के लिए जानी जाती हैं उतना ही पसंद उनके डांस को भी किया जाता था। टैलेंट उनमें कूट-कूटकर भरा था जिसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार का भी टैग मिला।
दक्षिण भारतीय सिनेमा से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली श्रीदेवी ने 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड में जमकर धूम मचाई थी। आज आपको श्रीदेवी की ऐसी ही एक बहुचर्चित फिल्म का किस्सा बताएंगे जोकि साल 1993 में रिलीज हुई थी।
इतिहास की सबसे महंगी फिल्मों में से एक
हम बात कर रहे हैं एक्शन-कॉमेडी फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा की। इस मूवी में श्रीदेवी के अपोजिट अनिल कपूर नजर आए थे। ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर असफल रही हो लेकिन उस समय यह भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी।
इस फिल्म के गाने पर्दा उठा के लिए श्रीदेवी ने 25 किलो का कॉस्ट्यूम पहना था। इस गाने में आपको उनका वो गोल्डन लुक तो याद ही होगा। कई बार प्रैक्टिस के दौरान इसके मोती टूट जाते या फिर फेदर निकल जाता लेकिन श्रीदेवी के चेहरे पर इसको लेकर कोई परेशानी देखने को नहीं मिली।
डिजाइनर को कहां से मिला इंस्पीरेशन?
कहा तो ये तक जाता है कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लूला को इसका आइडिया एडी मर्फी की फिल्म कमिंग टू अमेरिका से मिला था। इसमें मेटल पीसेज, फेदर आदि लगाए गए थे। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक शूट चलता था और श्रीदेवी उस भारी कॉस्ट्यूम के साथ डांस करती थीं।
बात करें फिल्म की तो इस फिल्म का निर्देशन सतीश कौशिक ने किया था जबकि इसके निर्माता बोनी कपूर थे। फिल्म की कहानी और गीत जावेद अख्तर ने लिखे थे। वहीं बात करें फिल्म के बजट की तो उस दौर में फिल्म का बजट जहां 2 से 3 करोड़ रुपये होता था, वहीं इस फिल्म पर करीब 9 से 10 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। सिर्फ टाइटल सॉन्ग की शूटिंग में ही करीब 1 करोड़ रुपये लग गए थे।
भारी बजट और बड़ी स्टारकास्ट के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। इससे निर्माता बोनी कपूर को भारी आर्थिक नुकसान और कर्ज का सामना करना पड़ा था।
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