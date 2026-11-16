25 किलो की ड्रेस पहनकर Sridevi ने किया था डांस, एक्ट्रेस की फ्लॉप फिल्म का वो गाना जिसपर खर्च हुए 1 करोड़ रुपये

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। श्रीदेवी (Sridevi) सिनेमा में जितना अपनी अदाकारी के लिए जानी जाती हैं उतना ही पसंद उनके डांस को भी किया जाता था। टैलेंट उनमें कूट-कूटकर भरा था जिसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार का भी टैग मिला।

दक्षिण भारतीय सिनेमा से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली श्रीदेवी ने 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड में जमकर धूम मचाई थी। आज आपको श्रीदेवी की ऐसी ही एक बहुचर्चित फिल्म का किस्सा बताएंगे जोकि साल 1993 में रिलीज हुई थी।

इतिहास की सबसे महंगी फिल्मों में से एक हम बात कर रहे हैं एक्शन-कॉमेडी फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा की। इस मूवी में श्रीदेवी के अपोजिट अनिल कपूर नजर आए थे। ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर असफल रही हो लेकिन उस समय यह भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी।

इस फिल्म के गाने पर्दा उठा के लिए श्रीदेवी ने 25 किलो का कॉस्ट्यूम पहना था। इस गाने में आपको उनका वो गोल्डन लुक तो याद ही होगा। कई बार प्रैक्टिस के दौरान इसके मोती टूट जाते या फिर फेदर निकल जाता लेकिन श्रीदेवी के चेहरे पर इसको लेकर कोई परेशानी देखने को नहीं मिली।

डिजाइनर को कहां से मिला इंस्पीरेशन? कहा तो ये तक जाता है कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लूला को इसका आइडिया एडी मर्फी की फिल्म कमिंग टू अमेरिका से मिला था। इसमें मेटल पीसेज, फेदर आदि लगाए गए थे। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक शूट चलता था और श्रीदेवी उस भारी कॉस्ट्यूम के साथ डांस करती थीं।