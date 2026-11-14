मोना की बेस्ट फ्रेंड ने गाया था Sridevi का दर्दभरा गाना, सीढ़ियों पर बैठकर खूब रोई थीं बोनी कपूर की पहली पत्नी

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। फिल्मी पर्दे पर कभी-कभी कुछ ऐसी सिचुएशन दिखा दी जाती हैं, जो इत्तेफाक से किसी की रियल लाइफ में घटित हो रही होती हैं। कई साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था अर्जुन कपूर की मां मोना कपूर की जिंदगी में।

मोना कपूर की खास दोस्त और सिंगर जसपिंदर नरूला ने उस पुराने किस्से का जिक्र किया, जब स्टूडियों में वो दर्द से भरा गीत रिकॉर्ड कर रही थीं और बाहर सीढ़ियों पर बैठीं अर्जुन की मां के आंसू नहीं रुक रहे थे। कौन सा था श्रीदेवी का वो कल्ट गाना, जिसे सुनकर टूट गई थीं बोनी कपूर की पहली पत्नी, चलिए बताते हैं।

सीढ़ियों पर बैठकर क्यों रो रही थीं मोना कपूर? बॉलीवुड तहलका नाम के यूट्यूब चैनल से बातचीत करते हुए जसपिंदर नरूला ने मोना कपूर के दर्द को बयां किया। जब सिंगर से ये पूछा गया कि जुदाई का आपने जब 'मुझे एक पल चैन न आए' गाना गाया था, तो आपको उसके बारे में क्या ब्रीफ मिला था? जिस पर जसपिंदर ने जवाब देते हुए कहा, "मुझे बताया गया था कि ये श्रीदेवी पर पिक्चराइज है गाना। उसकी सिचुएशन बताई मुझे कि कैसे उनकी पहली पत्नी उनकी दूसरी शादी करवा देती हैं। वह उन्हें पैसे में बेच देती हैं, क्योंकि उन्हें अमीर बनना है।"