Sridevi के निधन के बाद Janhvi Kapoor का सहारा बने थे शिखर, लंदन में पढ़ाई छोड़ मुंबई आ गए थे 'ब्वॉयफ्रेंड'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 24 फरवरी 2018, वो दिन था जिसने कपूर खानदान को हिलाकर रख दिया था। इस दिन बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस श्रीदेवी (Sridevi) का अचानर निधन हो गया था। एक्ट्रेस के निधन से उनकी बेटी जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) बुरी तरह टूट गई थीं।

जाह्नवी कपूर को अपनी मां के निधन की खबर मिली , तब वह बिखर गई थीं। उस वक्त शिखर पहाड़िया (Shikhar Pahariya) उनका सहारा बने थे जो अब उनके ब्वॉयफ्रेंड हैं। वह अपने सेमेस्टर से छुट्टी लेकर मुंबई आ गए थे। उस वक्त दोनों एक-दूसरे को डेट भी नहीं कर रहे थे।

शिखर ने जाह्नवी के लिए सेमेस्टर से लिया था ब्रेक जाह्नवी कपूर इस बारे में करण जौहर के कॉफी विद करण सीजन 9 के अपकमिंग एपिसोड में बताएंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, एक्ट्रेस ने बताया- मुझे लगता है कि वह लंदन में पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने लगभग आधे सेमेस्टर की छुट्टी ले ली थी। वह मुंबई आए और तब अपने पिता के साथ शहर में रहता था। मुझे काफी बाद में पता चला कि वह एक महीने के लिए जुहू में अपने दोस्त के घर रहने चले गए थे। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे रोज मिलती थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उनका सोचना था, 'नहीं अगर उन्हें मेरी जरूरत पड़े, तो मैं बस आस-पास ही रहना चाहता हूं'।