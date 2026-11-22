एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। इस आधार पर हम आपके लिए उन फिल्मी गीतों की जानकारी लेकर आए हैं, जो लंबे अरसे वेडिंग सीजन में चार चांद लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ गाने डीजे पर डांसिंग ट्रैक बनते हैं तो कई गीत विदाई एंथम के तौर पर जाने जाते हैं।

इस आधार पर आज हम आपको महान गायक किशोर कुमार (Kishore Kumar) द्वारा गाए गए सदी के सबसे भावुक विदाई गीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे उनकी मौत के बाद रिलीज किया गया था। किशोर दा का इमोशनल विदाई गीत हिंदी सिनेमा जगत में लंबे अरसे से शादियों को लेकर अलग-अलग किस्म के गानों का निर्माण किया जा रहा है। खासतौर पर बहन की शादी के लिए बॉलीवुड में कई कल्ट सॉन्ग मौजूद हैं। उनमें से एक गाना साल 1989 में आई अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की कल्ट क्लासिक फिल्म दाता से नाता रखता है, जिसके बोल हैं- बाबुल का ये घर बहना... (Babul Ka Yeh Ghar Behana)।

पिछले 37 सालों से किशोर कुमार का बाबुल का ये घर बहना... गीत बहन-बेटी की शादियों में विदाई एंथम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आज भी शादी वाले घर में इस गाने की गूंज सुनने को मिलती है और ये सॉन्ग हर किसी की आंखें नम करने का काम करता है।