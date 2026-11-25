एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। शादी का मौका हो और उसमें ढोलक की ताल न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भारत में शादी का सीजन आ गया है और दूल्हा-दुल्हन के संगीत-मेहंदी और शादियों में परफॉर्म करने के गानों की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। इन्हीं गानों की लिस्ट में एक ऐसा आइकॉनिक गाना है, जिस पर हर साल कई दोस्तों ने परफॉर्म किया होगा।

हालांकि, मजेदार बात ये कि ढोलक की जिस आवाज घराती और बाराती मस्त होकर डांस कर रहे हैं, वह ट्रैक असल में वन साइडेड लव के दर्द को बयां करता है। अल्का याग्निक (Alka Yagnik Songs) और उदित नारायण की आवाज में गाया कौन सा है वो दर्द भरा गीत, जिस पर 24 साल से झूम रहे हैं लोग, चलिए बताते हैं।

24 साल से दूल्हा-दुल्हन के दोस्त गा रहे हैं ये गीत जिस गाने का जिक्र हम अपने इस लेख में कर रहे हैं, वह साल 2002 में यशराज की फ्लॉप फिल्म 'मेरे यार की शादी' (Mere Yaar Ki Shadi Hai Song) का टाइटल ट्रैक है। गाने के लिरिक्स हैं 'मेरे यार की शादी है'। 24 साल पहले मूवी में ये गाना उदय चोपड़ा पर फिल्माया गया था, जो अपनी बचपन की दोस्त अंजलि को उसकी शादी की बधाई देता हुआ ये गीत गाता है।

पैपी बीट और गाने की वाइब्स को देखकर वेडिंग में ऐसा लगता है 'मेरे यार की शादी' सेलिब्रेशन सॉन्ग है, लेकिन फिल्म में ये गाना बिल्कुल अलग परिस्थितियों पर फिल्माया गया है। संजय बचपन से ही अंजलि से प्यार करता है, लेकिन उसकी शादी जिमी शेरगिल से होती है। बाहर से तो संजय खुश दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने एकतरफा प्यार की वजह से अंजलि से दूर जाता हुआ टूट रहा है।

अल्का-उदित की आवाज में बन चुका है यादगार मेरे यार की शादी है में ये गाना काफी मस्ती भरा है, इसलिए दर्दभरे गाने का असल जिंदगी में संगीत सेरेमनी, मेहंदी और दोस्तों के ग्रुप डांस के लिए इस्तेमाल होता है। गाने को उदित नारायण (Udit Narayana Songs)-अल्का याग्निक के साथ-साथ सोनू निगम ने भी अपनी मधुर आवाज दी है। इसके लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे और म्यूजिक जीत और प्रीतम ने दिया है।