एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा सिर्फ फिल्मों और डांस स्टाइल से नहीं, बल्कि दमदार संगीत के लिए भी जाना जाता है। कई फिल्मी गाने देश की अलग-अलग संस्कृति, वेशभूषा और देसी अंदाज को परिभाषित करती हैं। 26 साल पुराना प्रीति जिंटा का गाना 'बुम्ब्रो' भी कश्मीर की संस्कृति से जुड़ा है।

प्रीति-ऋतिक का डांस था काबिल-ए-तारीफ प्रीति जिंटा और ऋतिक रोशन पर फिल्माया गया 'बुम्ब्रो' गाना हर संगीत और फंक्शन की शान बन गया। इस गाने के चुलबुले बोल और प्रीति-ऋतिक की एनर्जेटिक परफॉर्मेंस ने धमाल मचा दिया। मगर क्या आपको पता है कि 26 सालों से सुने जाने वाले इस गीत का क्या मतलब है?

क्या है गाने का मतलब? 'बुम्ब्रो' गाना कश्मीर की संस्कृति से जुड़ा है। गाने के बोल में कश्मीरी शब्द 'बुम्ब्रो' का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब 'भंवरा' होता है। गाने में 'भंवरा' एक नौजवान शख्स को बताया जा रहा है। गाने में 'श्याम' (सांवले) रंग के 'बुम्ब्रो' यानी भंवरे से मजाक-मजाक में पूछा जाता है कि वह किस बाग से आया है।

प्रीति जिंटा के कश्मीरी लुक ने जीता था दिल मिशन कश्मीर में यह गीत कश्मीरी वेडिंग के दौरान बजाया गया है। ऐसे में प्रीति जिंटा कश्मीरी लुक में नजर आई थीं। उन्होंने कश्मीरी फेरन पहनी थी जिसे उन्होंने उन्होंने सिर पर पारंपरिक कश्मीरी कढ़ाईदार टोपी पहनी थी, जिसके ऊपर से हल्का और चमकदार दुपट्टा खूबसूरती से सजाया गया था। उन्होंने अपने लुक को कश्मीरी ज्वेलरी से स्टाइल किया था। आज भी प्रीति जिंटा का ये लुक आइकॉनिक कश्मीरी लुक्स में से एक है।

तीन सिंगर्स ने मिलकर गाया था गाना इस पूरे गाने में प्रीति जिंटा बैठकर डांस कर रही होती हैं और पीछे ऋतिक एनर्जेटिक डांस करते हैं। सिर्फ गाने के बोल या डांस ही नहीं, बल्कि इसकी धुन भी कश्मीर की लोक धुन से प्रेरित है। इस गाने को तीन सिंगर्स ने मिलकर गाया था- शंकर महादेवन, जसपिंदर नरूला और सुनिधि चौहान।