राजस्थानी रंग, ढोल-नगाड़ों की थाप... Ameesha Patel ने लगाया मरुधरा का तड़का, सुखविंदर सिंह की आवाज ने बांधा समां
अमीषा पटेल (Ameesha Patel) की एक फ्लॉप फिल्म में एक सुपरहिट गाना बना जो राजस्थानी कल्चर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश करता है।
HighLights
अमीषा पटेल की फ्लॉप फिल्म का था हिट गाना
राजस्थानी गीत 20 साल से है कल्ट क्लासिक
सुखविंदर सिंह की बुलंद आवाज ने बनाया अमर
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान की रंग-बिरंगी संस्कृति, पारंपरिक संगीत और लोककलाओं को दशकों से सिनेमा के जरिए दिखाया जा रहा है। मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) समेत कई फिल्मी सितारे राजस्थानी रंग में रंग चुके हैं। इसमें अमीषा पटेल (Ameesha Patel) भी शामिल हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल पर 20 साल पहले एक राजस्थानी गाना फिल्माया गया था जिसमें उन्होंने अपने डांस से मरुधरा (राजस्थान को दिया गया सम्मानजनक नाम) को खूबसूरती से पेश किया था। उनका ये गाना आज भी कल्ट क्लासिक बॉलीवुड सॉन्ग्स में गिना जाता है। खास बात यह है कि यह गीत उस समय बजता है, जब फिल्म में बड़ा टर्निंग प्वॉइन्ट आता है।
फ्लॉप फिल्म का हिट गाना
अमीषा पटेल का ये गीत 2006 में उस फ्लॉप फिल्म का है जो ऑडियंस को सिनेमाघरों में भले ही खींच न पाई हो, लेकिन इसके गाने टीवी पर लूप पर बजाए जाते थे। यह फिल्म है 'हमको तुमसे प्यार है' (Humko Tumse Pyaar Hai)। अमीषा पटेल, बॉबी देओल और अर्जुन रामपाल जैसे सितारों से सजी फिल्म के सभी गाने हिट हुए थे।
अमीषा पटेल
एक गाना 'ढोला आयो रे' (Dhola Aayo Re) राजस्थानी लोक संस्कृति से प्रेरित था। इस गाने में लोकनृत्य भी दिखाया गया है जिस पर अमीषा पटेल थिरकती हैं। गाने की जान सुखविंदर सिंह (Sukhwinder Singh) और सपना अवस्थी रहे। सुखविंदर की बुलंद आवाज ने गीत को इतनी एनर्जी के साथ गाया है कि कल्ट बन गया।
इस गीत के बोल देव कोहली (Dev Kohli) ने लिखे हैं, जबकि संगीत आनंद राज आनंद ने तैयार किया है। 20 साल से यह गाना यूट्यूब पर खूब सुना गया है। इसे यूट्यूब पर करोड़ों में व्यूज मिले हैं।
फिल्म के बारे में
बात करें फिल्म की तो 'हमको तुमसे प्यार है' की कहानी एक नेत्रहीन लड़की राधा (अमीषा) की है। वह अपने प्रेमी (अर्जुन) को उसी दिन खो देती है, जिस दिन उसकी आंखो की रोशनी आती है। इसके बाद उसे एक शख्स (बॉबी) से शादी का प्रस्ताव मिलता है और वह उसे स्वीकार कर लेती है। शादी के फंक्शन के बीच राधा का पूर्व प्रेमी लौट आता है। बंटी शर्मा और विक्रम भट्ट निर्देशित फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास सफल नहीं हो पाई थी।
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