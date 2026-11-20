एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान की रंग-बिरंगी संस्कृति, पारंपरिक संगीत और लोककलाओं को दशकों से सिनेमा के जरिए दिखाया जा रहा है। मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) समेत कई फिल्मी सितारे राजस्थानी रंग में रंग चुके हैं। इसमें अमीषा पटेल (Ameesha Patel) भी शामिल हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल पर 20 साल पहले एक राजस्थानी गाना फिल्माया गया था जिसमें उन्होंने अपने डांस से मरुधरा (राजस्थान को दिया गया सम्मानजनक नाम) को खूबसूरती से पेश किया था। उनका ये गाना आज भी कल्ट क्लासिक बॉलीवुड सॉन्ग्स में गिना जाता है। खास बात यह है कि यह गीत उस समय बजता है, जब फिल्म में बड़ा टर्निंग प्वॉइन्ट आता है।

फ्लॉप फिल्म का हिट गाना अमीषा पटेल का ये गीत 2006 में उस फ्लॉप फिल्म का है जो ऑडियंस को सिनेमाघरों में भले ही खींच न पाई हो, लेकिन इसके गाने टीवी पर लूप पर बजाए जाते थे। यह फिल्म है 'हमको तुमसे प्यार है' (Humko Tumse Pyaar Hai)। अमीषा पटेल, बॉबी देओल और अर्जुन रामपाल जैसे सितारों से सजी फिल्म के सभी गाने हिट हुए थे।

अमीषा पटेल एक गाना 'ढोला आयो रे' (Dhola Aayo Re) राजस्थानी लोक संस्कृति से प्रेरित था। इस गाने में लोकनृत्य भी दिखाया गया है जिस पर अमीषा पटेल थिरकती हैं। गाने की जान सुखविंदर सिंह (Sukhwinder Singh) और सपना अवस्थी रहे। सुखविंदर की बुलंद आवाज ने गीत को इतनी एनर्जी के साथ गाया है कि कल्ट बन गया।