'आयत-उल-कुर्सी' लिखी हुई भोपाल के शाही परिवार का पेंडेंट पहनना Kareena Kapoor को पड़ा भारी, मिला कानूनी नोटिस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अपने फैशन स्टेटमेंट के लिए मशहूर करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) अपने लेटेस्ट दीवाली लुक के चलते मुसीबत में फंस गई हैं। उनके खिलाफ लीगल नोटिस भेजा गया है और पोस्ट डिलीट करने के साथ-साथ माफी की मांग की गई है।

यह सारा विवाद खड़ा हुआ करीना कपूर खान के एक पेंडेंट की जो उनका खानदानी था। पटौदी खानदान की तरफ से शादी के वक्त करीना कपूर को एक शाही पेंडेंट मिला था जिसे एक्ट्रेस ने हाल ही में फ्लॉन्ट किया। इस पेंडेंट की खास बात यह थी कि इस पर 'आयत-उल-कुरसी' खुदी हुई थी।

दीवाली लुक में रॉयल बनीं करीना हाल ही में, करीना कपूर खान ने एक दीवाली पार्टी में अपने पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट से हैरान कर दिया। उनके ओवरऑल लुक में शाही टच था। एक्ट्रेस ने डिजाइनर पुनीत बलाना का डिजाइन किया हुआ बेज कलर का काफ्तान पहना था जिसे उन्होंने मैचिंग कलर की पगड़ी के साथ स्टाइल किया था।

भोपाल का शाही पेंडेंट किया फ्लॉन्ट करीना कपूर की पगड़ी पर 200 साल पुरानी नवाब की कल्गी लगी हुई थी। यह वही कल्गी है जिसे सैफ अली खान ने अपनी शादी के वक्त पहना था। करीना ने अपने कफ्तान और पगड़ी के साथ 30 कैरेट का एक पन्ना जड़ा पेंडेंट पहना था, जिस पर 'आयत-उल-कुरसी' खुदी हुई थी।

पेंडेंट में खुदी है आयत 'आयत-उल-कुरसी' पवित्र कुरान के दूसरे अध्याय 'सूरह अल-बकराह' की 255वीं आयत है। यह पेंडेंट मूल रूप से भोपाल की बेगम का था, जो सैफ अली खान से शादी के बाद करीना को मिला। रिया कपूर ने करीना की ये तस्वीरें शेयर करते हुए उनके लुक की डिटेल भी दी है।