Diwali में पटाखे फोड़ने के लिए Karan Tacker को मिलते थे 20 रुपये, बताया- कैसी होती है फिल्मी पार्टीज

प्रियंका सिंह, मुंबई। करण टैकर (Karan Tacker) दीपावली पर मां के हाथों से बना हलवा खाने का इंतजार हर साल रहता है। हालांकि करण के लिए तभी से दीपावली शुरू हो चुकी है, जब हाल ही में वे डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दीपावली पार्टी में नजर आए।

दैनिक जागरण के साथ बातचीत में करण टैकर ने फिल्मी दिवाली सेलिब्रेशन के बारे में बात की है। दीपावली पर होने वाली फिल्मी पार्टियों में जाने की उत्सुकता कैसी होती है? सच कहूं तो मुझे दीपावली से लेकर क्रिसमस और नए साल तक का यह समय बहुत पसंद है। लोगों से मिलना अच्छा लगता है। मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नही रहा है। मुझे इन पार्टियों में जाने का मौका ही तब मिला, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया। मनीष मल्होत्रा (फैशन डिजायनर) करीबी दोस्त हैं, उनकी दीपावली पार्टी पहले ही होती है। बच्चन साहब (अमिताभ बच्चन) अब दीपावली पार्टी नहीं करते हैं, लेकिन अगर करते तो वहां का निमंत्रण मिलना मजेदार होता।

आपके लिए अब तक की सबसे यादगार दीपावली कौन सी रही है? बचपन की दीपावली। भले ही हम कलाकार चकाचौंध पार्टी वाले माहौल में रहते हैं, लेकिन खूबसूरत यादें साधारण ही होती हैं। मैं मुंबई से हूं, लेकिन बचपन में हम दीपावली दिल्ली और पंजाब में मनाते थे, क्योंकि मेरी दादी और नानी वहां रहती थीं। हमारा पूरा परिवार वहां जमा होता था, साथ पूजा करना, गाड़ी भरकर पटाखे लाना सब याद है।

दीपावली की पूजा शाम को दादी ही करती थीं। परिवार के सभी सदस्य साथ मिलकर पूजा करते थे। पहले मामा नारंगी रंग की 20 रुपये वाली गड्डी लेकर आते थे। घर के सभी बच्चों को एक-एक नोट मिलता था। बचपन में 20 रुपये मिलते थे कि जाकर अपनी पसंद के पटाखे खरीद लो।

जालंधर में मेरे तीन मामू रहते हैं। हर मामू के पास जाकर 20 रुपये लेता था, फिर पटाखे खरीदता था। 20 रुपये मिलने की जो खुशी होती थी, उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अब तो डिजिटल इंडिया है। कैश देखे ही बहुत समय हो गया है।

दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा होती है। पैसों की अहमियत किस उम्र में समझ आ गई थी? बहुत कम उम्र में ही समझ मे आ गया था कि पैसे कमाना बहुत जरूरी है। मैं सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं। बचपन से लेकर अब तक माता-पिता को मेहनत करते देखा हैं। मैं इतने पैसे कमाना चाहता था कि माता-पिता को काम न करना पड़े। मुझे याद है कि कई बार स्कूल की फीस देने की दिक्कत हुआ करती थी। फीस न भरने पर सबके सामने क्लास में खड़ा कर दिया जाता था। उस वक्त समझ आ गया था, पैसों की बहुत अहमियत है।