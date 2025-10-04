Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपने बच्चों को एक्टर नहीं बनाना चाहते Karan Johar, निर्माता ने उनके लिए चुना एकदम अलग प्रोफेशन

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:19 PM (IST)

    बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने खुलासा किया कि वह अपने बच्चे को अभिनेता बनाना नहीं चाहते। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि उन्हें स्टार कलाकारों से कोई आर्थिक समस्या नहीं बल्कि नैतिक समस्या है। करण ने कहा कि वह चाहते हैं कि रूही और यश एकदम अलग प्रोफेशन चुनें।

    prefferd source google
    Hero Image
    करण जौहर अपने बच्चों को नहीं बनाना चाहते एक्टर (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने आलिया भट्ट, वरुण धवन,सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​समेत कई अभिनेताओं को लॉन्च किया है, जो अब स्टार बन चुके हैं। हालांकि, करण खुद नहीं चाहते कि उनके बच्चे एक्टर बनें। इस बात का खुलासा उन्होंने यूट्यूब चैनल, गेम चेंजर्स पर कोमल नाहटा के साथ बातचीत में दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करण ने अपने बच्चों के लिए क्या कहा?

    उन्होंने खुलासा किया कि वह नहीं चाहते कि उनके बच्चे अभिनेता बनें। करण ने कहा कि मैं चाहता हूं कि वो मेकअप या हेयर आर्टिस्ट बनें। जब करण से स्टार कलाकारों के बारे में उनके विचार पूछे गए, तो उन्होंने मज़ाकिया लहजे में कहा कि उन्हें उनसे कोई आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि नैतिक समस्या है। उन्होंने आगे कहा, "आजकल मेकअप और हेयर आर्टिस्ट जो पैसे लेते हैं, उनकी तो बात ही मत कीजिए। असल में, मैं तो चाहता हूं कि रूही और यश भी मेकअप और हेयर आर्टिस्ट बन जाएं क्योंकि वे बाकियों से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। एक हेयर करे और दूसरा मेकअप, यह दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होगा।"

    यह भी पढ़ें- नागार्जुन की तस्वीर व वीडियो का अश्लील वेबसाइट्स पर हो रहा इस्तेमाल, हाई कोर्ट से रोक लगाने की गुहार

    अपने एक्स्ट्रा खर्चे खुद देते हैं कई एक्टर्स

    उन्होंने एक के साथ एक्स्ट्रा लोगों के ट्रेवल करने को लेकर भी बात की। करण ने कहा,"मुझे लगता है कि हमारा बजट यही है क्योंकि हम बिजनेस वाले लोग हैं, अगर आपको अधिक लोग चाहिए, तो आप उन्हें पे करिए। अगर आप एक स्पोर्ट्स बायोपिक या बायोग्राफिकल ड्रामा कर रहे हैं, जहां आपका शरीर हर समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो निर्माता इसके लिए भुगतान करेगा। लेकिन अगर आप एक रेगुलर हीरो हैं तो आपका काम सिंपल अच्छा दिखना है।

    यदि आप स्वस्थ भोजन खाना चाहते हैं, तो आप खाते हैं, लेकिन मैं इसके लिए भुगतान क्यों करूंगा? कुछ अभिनेताओं को हम बजट दे रहे हैं कि यह बजट है यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो करें। ऐसे कई अभिनेता हैं जो अपना एक्स्ट्रा पेमेंट खुद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको बड़ी फीस और बैकएंड मिल रहा है तो ये अपने आप करें, कुछ शालीनता दिखाएं।

    सरोगेसी के जरिए दिया था बच्चों को जन्म

    फिल्म निर्माता ने सरोगेसी के जरिए दो बच्चों को जन्म दिया और 2017 में सिंगल पैरेंट बन गए। तब से, करण सिंगल डैड के तौर पर बच्चों की परवरिश के बारे में खुलकर और स्पष्ट रूप से बात करते रहे हैं। फिल्म निर्माता अक्सर अपने बच्चों के वीडियो शेयर करते हैं जो उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं। एक वीडियो में, रूही और यश उन्हें मुंह फुलाकर सेल्फी लेने से मना करते हैं, वहीं दूसरे वीडियो में, यश "नेपो किड" वाली टी-शर्ट पहने नजर आ रहे हैं और लॉन्च होने से इनकार कर रहे हैं। अपने बच्चों के साथ उनकी मजेदार मस्ती हमेशा दर्शकों का दिल जीत लेती है।

    यह भी पढ़ें- Oscars 2026: होमबाउंड से पहले इन फिल्मों का ऑस्कर में बजा डंका, सिर्फ 3 फिल्में कर पाईं ये कारनामा