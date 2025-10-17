ये कैसी हो गई 'कच्चा बादाम' सिंगर भुबन की हालत, कभी सड़क पर गाकर करते थे गुजारा!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. इंटरनेट की दुनिया में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं सकता है। यहां रातोंरात लोगों की किस्मत बदल जाती है और कईयों के साथ ऐसा हुआ भी है। अबतक कई लोग ऐसे आए हैं जिनकी किस्मत इंटरनेट ने बदली भी है। इसी फेहरिस्त में नाम आता है 'कच्चा बादाम' (Kachcha Badam) गाना गाकर मशहूर हुए भुबन बद्याकर (bhuban badyakar) का। जिनकी कहानी इंटरनेट पर खूब वायरल हुई है और रातोंरात कच्चा बादाम गाना गाकर उन्होंने शौहरत भी पाई।

आलीशान घर में रह रहे 'कच्चा बादाम' सिंगर भुबन

कच्चा बादाम गाना जब भुबन ने गाया तो हर किसी ने उनके वीडियो को पसंद किया। इंटरनेट पर देखते ही देखते वो वायरल हो गए। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड से ऑफर भी आने लगे। उनके गाने पर लोगों ने जमकर रील्स बनाईं और सोशल मीडिया पर जमकर उन्हें पॉपुलैरिटी मिली। इसी बीच हाल ही में यूट्यूबर निशू तिवारी ने भुबन से बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे उनके इस गाने ने उनकी किस्मत तो बदली लेकिन उनके साथ धोखा भी हुआ। भुबन ने बताया कि, मैं सड़कों पर बादाम बेचता था। टूटे-फूटे मोबाइल और बाकी चीजें देकर लोग बादाम खरीदते थे। फिर मैंने सोचा चलो इस पर ही गाना बना देता हूं। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे भी। इसी बीच ये गाना किसी ने रिकॉर्ड किया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कुछ दिन बाद गाना वायरल हो गया। इसके बाद भुबन को कई लोगों ने ऑफर्स दिए, वो मुंबई भी आए उन्होंने गाना भी गाया। मिट्टी की झोपड़ी में रहने वाले भुबन की किस्मत बदल गई। वो घर से सीधा बड़े और आलीशान घर में आ गए। खुद भुबन बताते हैं कि, पहले मैं कच्चे घर में रहता था लेकिन अब मेरे पास बड़ा घर है। उनका गांव के लोगों को भुवन पर गर्व भी है।