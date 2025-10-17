ये कैसी हो गई 'कच्चा बादाम' सिंगर भुबन की हालत, कभी सड़क पर गाकर करते थे गुजारा!

Language
    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:31 PM (IST)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. इंटरनेट की दुनिया में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं सकता है। यहां रातोंरात लोगों की किस्मत बदल जाती है और कईयों के साथ ऐसा हुआ भी है। अबतक कई लोग ऐसे आए हैं जिनकी किस्मत इंटरनेट ने बदली भी है। इसी फेहरिस्त में नाम आता है 'कच्चा बादाम' (Kachcha Badam) गाना गाकर मशहूर हुए भुबन बद्याकर (bhuban badyakar) का। जिनकी कहानी इंटरनेट पर खूब वायरल हुई है और रातोंरात कच्चा बादाम गाना गाकर उन्होंने शौहरत भी पाई।

    कच्चा बादाम गाना जब भुबन ने गाया तो हर किसी ने उनके वीडियो को पसंद किया। इंटरनेट पर देखते ही देखते वो वायरल हो गए। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड से ऑफर भी आने लगे। उनके गाने पर लोगों ने जमकर रील्स बनाईं और सोशल मीडिया पर जमकर उन्हें पॉपुलैरिटी मिली। इसी बीच हाल ही में यूट्यूबर निशू तिवारी ने भुबन से बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे उनके इस गाने ने उनकी किस्मत तो बदली लेकिन उनके साथ धोखा भी हुआ। भुबन ने बताया कि, मैं सड़कों पर बादाम बेचता था। टूटे-फूटे मोबाइल और बाकी चीजें देकर लोग बादाम खरीदते थे। फिर मैंने सोचा चलो इस पर ही गाना बना देता हूं। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे भी। इसी बीच ये गाना किसी ने रिकॉर्ड किया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कुछ दिन बाद गाना वायरल हो गया। इसके बाद भुबन को कई लोगों ने ऑफर्स दिए, वो मुंबई भी आए उन्होंने गाना भी गाया। मिट्टी की झोपड़ी में रहने वाले भुबन की किस्मत बदल गई। वो घर से सीधा बड़े और आलीशान घर में आ गए। खुद भुबन बताते हैं कि, पहले मैं कच्चे घर में रहता था लेकिन अब मेरे पास बड़ा घर है। उनका गांव के लोगों को भुवन पर गर्व भी है।

    धोखे का शिकार हुए भुबन
    भुबन बताते हैं कि उन्हें इस गाने ने शौहरत खूब दिलाई लेकिन उनके साथ धोखेबाजी भी खूब हुई। भुबन ने कहा कि, मैं मुंबई गया था और वहां से मुझे 60-70 हजार रुपए भी मिले। इसके बाद कोलकाता में एक लाख मिला लेकिन अब इस गाने का कॉपीराइट मेरे पास नहीं है। कई लोगों ने मुझसे बड़े बड़े वादे किए। कागजों पर दस्तखत करवा लिए और कच्चा बादाम के राइट्स ले लिए। मतलब कहा जा सकता है कि जिस गाने से वो पॉपुलर हुए आज वही गाना उनके पास नहीं है।

    आपको बता दें कि, कभी सड़क किनारे बादाम बेचने वाले भुबन बद्याकर को शायद खुद भी नहीं पता था कि उनकी आवाज़ एक दिन पूरी दुनिया में गूंजे उठेगी। साल 2021 में वो अपनवे ठेले पर खड़े होकर ये गा रहे थे। इसके बाद फिर रातोंरात जादू हो गया। हालांकि उनकी किस्मत ने ज्यादा साथ नहीं दिया। कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि उनकी माली हालत ठीक नहीं है और आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं।

