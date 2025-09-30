USA के बाहर बनी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने पर भारतीय फिल्ममेकर्स नाखुश, Donald Trump पर उठाए ये सवाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक झटके अन्य देशों को दे रहे हैं। हाल ही में उनकी अमेरिका के बाहर बनी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने के फैसले ने फिल्म निर्माता को गहरी सोच में डाल दिया था। कबीर खान-आमिर राय सहित कई भारतीय फिल्ममेकर्स ने डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए चिंता जताई है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसी घोषणा की है, जिस पर कई देशों के फिल्ममेकर्स अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। बीते दिनों ट्रंप ने अनाउंस किया कि जो भी फिल्में अमेरिका के बाहर बनेंगी, उन पर 100 परसेंट टैरिफ लगेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रस्ट सोशल पर इस खबर को पोस्ट करते हुए उन्होंने दूसरे देशों पर अमेरिका से फिल्म व्यवसाय को एक बच्चे की कैंडी चुराने जैसा बताया है।

ट्रंप की इस घोषणा ने कई देशों के फिल्म निर्माताओं को पूरी तरह से हैरान कर दिया है। इंडियन फिल्ममेकर्स, जिनकी फिल्मों का नॉर्थ अमेरिका के फिल्म मार्केट पर काफी स्टेक लगता है, उन्होंने ट्रंप के इस फैसले पर रिएक्ट किया है। बजरंगी भाईजान के निर्देशक से अमित राय ने इस फैसले पर क्या कहा, चलिए जानते हैं।

हर दूसरी हॉलीवुड फिल्म USA के बाहर शूट होती है बजरंगी भाईजान और एक था टाइगर जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले निर्देशक-निर्माता कबीर खान ने डोनाल्ड ट्रंप के आउटसाइड फिल्मों पर अमेरिका में 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की योजना पर रिएक्ट करते हुए कहा,

मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात से सहमत नहीं हूं द लास्ट फिल्म शो जैसी फिल्में देने वाले नेशनल अवॉर्ड फिल्ममेकर पान नलिन ने एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिकन फिल्मों का बिजनेस चुराया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा, "मैं प्रेजिडेंट ट्रंप की बात से सहमत नहीं हूं। अमेरिकन मूवीज बिजनेस को चुराया नहीं गया है और और 2025 के पहले नौ महीनों और पैंडेमिक के बाद से ही उनका बिजनेस बहुत मजबूत नहीं रहा है। आप वॉर्नर ब्रदर्स को ही देख लीजिए, उनका सेकंड क्वार्टर रिवेन्यू पिछले साल की तुलना में कम बढ़कर 869 करोड़ का हुआ है।

OMG 2 के डायरेक्टर ने कहा प्रेक्टिकल नहीं है अक्षय कुमार की ओह माय गॉड 2 जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले निर्देशक अमित राय ने इस चीज को प्रेक्टिकल नहीं बताया है और साथ ही संरक्षणवादी पॉलिसी को खतरा बताते हुए वॉर्निंग दी है। उन्होंने कहा, "जब कोई कहानी बनती है, तो उसकी नेचुरल तौर पर अपनी एक डिमांड होती है। क्योंकि उन्हें अमेरिका को ग्रेट बनाना है और उनकी पुरानी पहचान वापिस लानी है, इसलिए वह ऐसा मूव ले रहे हैं, तो हर देश को ये सामान्य अधिकार है कि वह इस तरह से सोचे। अगर ऐसा हो जाता है, तो विश्व व्यवस्था खराब हो जाएगी"।