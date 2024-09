क्या Kantara एक्टर ऋषभ शेट्टी संग बड़े पर्दे पर धमाका करेंगे Jr NTR? केजीएफ डायरेक्टर संग फिर आए नजर

यह भी पढ़ें- Devara Part 1: रिलीज से पहले 'देवरा' को लेकर बढ़ा सस्पेंस, जूनियर एनटीआर का पोस्टर देख सोच में पड़ गए फैंस

बीते दिन मैत्री मूवी पिक्चर्स ने जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें दोनों पहाड़ियों के बीच एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। फोटो के ऊपर लिखा था, "सुनामी से पहले की खामोशी।" इस फिल्म की शूटिंग से पहले जूनियर एनटीआर और ऋषभ शेट्टी का साथ मंदिर में दर्शन करना, वो भी प्रशांत नील के साथ फैंस को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या दो सुपरस्टार एक फिल्म में काम करेंगे।

It's been 8 years for our #JanathaGarage and less than a month to go for our Dearest combo of @tarak9999 garu and Siva garu create havoc across the world with #Devara

😎😍❤️

And in few months we begin the shoot of #NTRNeel to create a Tsunami 💥🔥💣 pic.twitter.com/RzuehB3FPV— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) September 1, 2024