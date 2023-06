क्या 'एवेंजर्स' स्टार Jeremy Renner का हो गया निधन? परेशान हुए फैंस, यहां जानें असलीयत

नई दिल्ली, जेएनएन। Jeremy Renner: हाल ही में, सोशल मीडिया पर एक खबर सामने आई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। खबर थी- जेरेमी रेनर (Jeremy Renner) के निधन की। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता के निधन की खबर ने उनके चाहने वालों को हैरान कर दिया था। लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। हालांकि, क्या वाकई जेरेमी का निधन हो गया है या ये सिर्फ एक अफवाह है। जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर।

'द एवेंजर्स' स्टार जेरेमी रेनर के निधन की अफवाह ने सोशल मीडिया पर फैंस को परेशान कर दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, एक एस्केलेटर एक्सीडेंट की वजह से जेरेमी का निधन हो गया है। जैसे ही पोस्ट सामने आया है, सोशल मीडिया पर 'राइप जेरेमी रेनर' ट्रेंड करने लगा। इस अफवाह के झांसे में आकर एक यूजर ने जेरेमी को श्रद्धांजलि तक दे दी।

शख्स ने ट्वीट कर लिखा- "जेरेमी रेनर मेरे लिए अभिनय जारी रखने और प्रियजनों (विशेष रूप से जीवनसाथी) से दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए एक प्रेरणा थे। एक सहानुभूतिपूर्ण और दयालु व्यक्ति कल इस दुनिया से चले गए। RIP जेरेमी रेनर।"

जब बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली, तो एक शख्स ने ट्वीट कर रेनर के निधन की अफवाह को खारिज कर दिया और लोगों से इस तरह की अफवाह पर यकीन न करने की सलाह दी। यूजर ने लिखा- "अभिनेता जेरेमी रेनर जिंदा हैं और ठीक हैं, इसकी पुष्टि एक साधारण गूगल खोज से की जा सकती है। सोशल मीडिया के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि यहां कई ऐसे मूर्ख और धोखेबाज हैं जो झूठ बोलते हैं।"

"#RIPJeremyRenner"

On the contrary, actor Jeremy Renner is alive and well as can be confirmed with a simple Google search.

The worst thing about social media is one realizes how many imbeciles and grifters there are in this world that lie or lack critical thinking skills.— Jon Hammond (@JonHammond7) June 23, 2023