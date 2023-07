Jawan में एक्शन के साथ शाह रुख और नयनतारा के बीच होगा ये खास सीन, विग्नेश शिवन ने अनजाने में लीक कर दी डिटेल

नई दिल्ली, जेएनएन। Shah Rukh Khan- Nayanthara To Have Roamntic Scenes in Jawan: शाह रुख खान की फिल्म जवान की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म का प्रीव्यू रिलीज किया गया था, जिसमें जवान के सभी अहम किरदारों की झलक देखने को मिली थी। इनमें शाह रुख खान के अलावा नयनतारा भी नजर आई थीं।

नयनतारा एक पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई दीं। इसके अलावा उनका एक ट्रेडिशनल लुक भी देखने को मिला था। फिल्म में शाह रुख खान के साथ नयनतारा जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आएंगी। वहीं, अब उनके पति विग्नेश शिवन फिल्म से जुड़ी एक दिलचस्प डिटेल लीक कर दी है।

दरअसल, विग्नेश शिवन ने जवान का प्रीव्यू अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए नयनतारा, एटली और शाह रुख खान को बधाई दी। उनके इस पोस्ट पर शाह रुख खान ने रिएक्ट भी किया। फिर विग्नेश शिवन ने भी जवाब दिया और इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि जवान में नयनतारा और शाह रुख खान के बीच रोमांटिक सीन होने वाला है।

😆 soooo kind of you sir 😇😇❤️

Yes sir being very careful 🫡 but I also heard there is some good romance between the both of you in the movie , that she has learnt from the king of romance 🥰 , so already cherishing that with the happiness of such a dream Debut with YOU #SRK… https://t.co/hqOSBI3YUF— VigneshShivan (@VigneshShivN) July 12, 2023