हमारा कल्चर जो भी हो... Taslima Nasreen की 'बंगाली-मुस्लिम' वाली पोस्ट पर जावेद अख्तर का पलटवार

बांग्लादेशी राइटर तस्लीमा नसरीन ने नवरात्रि के अवसर पर पोस्ट करते हुए कहा कि हिंदू संस्कृति बंगाली संस्कृति की नींव है जिसमें बंगाली मुसलमान भी शामिल हैं। उनकी इस पोस्ट पर म्यूजिशियन और कवि जावेद अख्तर जवाब दिया और कहा कि गंगा-जमुनी अवध संस्कृति की भी सराहना की जानी चाहिए।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारत एक ऐसा देश है जहां लोग अगल-अलग धर्म और संस्कृति को फॉलो करते हैं। अगर कोई इस पर किसी तरह का कमेंट करता है तो बहुत जल्दी ही लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। इस विषय से सेलिब्रिटी भी अछूते नहीं हैं। अब हाल ही में निष्कासित बांग्लादेशी राइटर तस्लीमा नसरीन ने कहा कि हिंदू संस्कृति बंगाली संस्कृति का आधार है जिसमें जिसमें बंगाली मुसलमान भी शामिल हैं। तो इस पर मशहूर म्यूजिशियन और कवि जावेद अख्तर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

नसरीन ने किया ये पोस्ट नसरीन ने यह पोस्ट बंगाली हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा के दौरान अष्टमी की सुबह पोस्ट की। एक दुर्गा पंडाल और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तस्वीरें पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाली भारत के ही हैं चाहे उनका धर्म या सांस्कृति कुछ भी हो। उन्होंने लिखा, 'छिपाने की कोई बात नहीं है, हिंदू संस्कृति बंगाली संस्कृति की नींव है। हम बंगाली चाहे हमने इतिहास में कोई भी धर्म या दर्शन अपनाया हो, अपनी राष्ट्रीय पहचान में भारत के हैं। भारत के हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों, मुसलमानों और यहां तक कि नास्तिकों के पूर्वज और पूर्वज सभी भारतीय हिंदू थे'।