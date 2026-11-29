एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी लेटेस्ट फिल्म मातृभूमि को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। भाईजान इस मूवी के प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फिल्म मातृभूमि का एक नया गाना तेरी सेक्सी ब्यूटी... हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसको लेकर अब मशहूर गीतकार और फिल्म लेखक जावेद अख्तर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान जावेद से सलमान खान के इस गाने की भाषा की गरिमा को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी है। सलमान के गाने पर जावेद की राय जावेद अख्तर अपने बेबाक अंदाज के लिए काफी जाने जाते हैं। किसी भी मुद्दे पर वह अपनी तीखी प्रतिक्रिया रखने से पीछे नहीं हटते हैं। हाल ही में जावेद अख्तर ने बीसीसी के यूट्यूब चैनल म्यूजिक 91 को एक खास इंटरव्यू दिया है। इस दौरान जावेद से सलमान खान की आने वाली फिल्म मातृभूमि के लेटेस्ट सॉन्ग तेरी सेक्सी ब्यूटी (Teri Sexy Beauty) को लेकर सवाल पूछा गया है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा है-

आज के समय के लोकप्रिय संगीत में स्वाभाविक रूप से उसी समाज की भाषा और शब्दावली झलकती है, जहां से वह ताल्लुक है। इससे ये पता चलता है कि ये कहां से आया है और किससे जुड़ा है। संगीत कभी अलग-थलग नहीं रहा है, बल्कि ये समाज का अभिन्न अंग है। आज की जेनेरशन और उनके माता-पिता की भाषा और शब्दाबली कभी भी उनके दादा-दादी से मेल नहीं खाएगी।

आज भाषा को सिर्फ एक आम बोलचाल के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हम शायद ये भूल चुके हैं कि एक अनोखी कला है। आज की भाषा का स्तर कहां है और इसका ध्यान किस तरफ जा रहा है, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जरा बताओ कितने लोग हैं, जो साहित्य और कविता को पढ़ते हैं।