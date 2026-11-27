महेन्द्र पाण्डेय, लखनऊ। दैनिक जागरण संवादी में 'मातृभूमि' अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) ने अपने स्टारडम, पहली फीस, घर पर हर धर्म के त्योहार मनाए जाने को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने बचपन के दिनों को भी याद किया है।

बचपन के दिनों को याद करते सलमान खान ने बताया कि 15 वर्ष की उम्र से उनकी प्रार्थना रही कि उन्हें काम मिलता रहे। यही वजह है कि एक दिन भी काम नहीं करने पर उन्हें लगता है कि वह नाशुक्रे हो रहे हैं।

सलमान खान की पहली फीस का किस्सा सलमान खान ने अपनी पहली कमाई का किस्सा सुनाया तो सभागार में ठहाके लगने लगे। उन्होंने बताया कि ताज महल (Taj Mahal) में आयोजित एक कार्यक्रम में डांस प्रस्तुति के लिए उन्हें 35 रुपये मिले थे। वह अच्छा डांस नहीं करते थे, इसलिए उन्हें पीछे खड़ा किया गया था। उसी प्रस्तुति से उनकी पहली कमाई हुई।

सलमान खान ने दिया सफलता का मंत्र इस छोटे से प्रसंग के जरिए उन्होंने सफलता का बड़ा मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ाइए और फिर दूसरा कदम उससे आगे रखिए। लोग नीचा दिखाने या गिराने की कोशिश करें, तब भी रुकिए नहीं। धीरे चलें, दौड़ें, गिरें या उठें, लेकिन अपने सपने की ओर बढ़ते रहें।

सलमान को पसंद नहीं आई थी 21 लाख की पेंटिंग सलमान की पेंटिंग के शौक के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। उन्होंने बताया कि उनके पालतू कुत्ते माइकल की पेंटिंग बनवाने के लिए एक कलाकार को बुलाया था। कलाकार ने तस्वीर बनाई, लेकिन उसमें माइकल उन्हें कुत्ते जैसा ही नजर आया। पेंटिंग की कीमत करीब 21 लाख रुपये बताई गई। सलमान ने सोचा कि इतने पैसे खर्च करने से बेहतर है कि कुछ सौ रुपये में कैनवास और रंग खरीदकर खुद ही पेंटिंग बनाई जाए।

यहीं से उनकी पेंटिंग की यात्रा दोबारा शुरू हुई। उन्होंने बताया कि शूटिंग के बीच समय मिलने पर वह पेंटिंग करते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग और साइकिलिंग भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा हैं। उन्होंने शिव, बुद्ध और मदर टेरेसा सहित कई विषयों पर चित्र बनाए हैं। दोस्तों को अपनी पेंटिंग उपहार में भी देते रहे हैं।