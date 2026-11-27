आशीष राजेन्द्र, लखनऊ। पीयूष मिश्रा बॉलीवुड के सबसे बेबाक कलाकारों में से एक हैं। उनके दिल में जो भी बात हो उसे जुबान पर लाने से बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं। 40 साल पहले सलमान खान के 'मैंने प्यार किया' में उन्हें रिप्लेस करने को लेकर भी दोनों के बीच मनमुटाव की खबरों ने खूब जोर पकड़ा था।

अब हाल ही में खुद गैंग्स ऑफ वासेपुर एक्टर ने सलमान खान के साथ कंट्रोवर्सी की सभी अफवाहों पर रिएक्ट करते हुए पूर्णविराम लगाया और दैनिक जागरण के संवादी प्रोग्राम में दबंग खान की तारीफों के पुल बांधे। पीयूष मिश्रा ने क्या कहा, पढ़ें डिटेल्स।

'मुझे कभी सलमान से दिक्कत नहीं थी' मातृभूमि की रिलीज से पहले सुपरस्टार सलमान खान दैनिक जागरण के संवादी प्रोग्राम में खास मेहमान बनकर लखनऊ आने वाले हैं। उनसे पहले इसी कार्यक्रम में पीयूष मिश्रा भी हिस्सा बने। होस्ट ने बातचीत के दौरान ऑडियंस को बताया कि शाम को सलमान खान संवादी के मंच पर आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने पीयूष मिश्रा की तरफ देखा और कहा, "मुझे लगता है कि सलमान खान का नाम सुनकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी?"

ये सुनते ही मकबूल जैसी शानदार फिल्में देने वाले अभिनेता पीयूष मिश्रा ने कहा, "मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई और किसी से परेशानी नहीं होती। वो मस्त हैं, बढ़िया स्टार हैं, बढ़िया कमा रहे हैं। लड़कियां मरती हैं उनपर, मुझपर भी मरती हैं। मुझे शुरू से ही कोई दिक्कत नहीं है। जो हुआ था आज से 40 साल पहले, मुझे रत्ती भर परेशानी नहीं थी।

अभिनेता ने आगे बातचीत में कहा, "मैंने उसके बाद भी बहुत काम किया है। हल्का सा वाक्या था वो, उसको प्रेस ने बढ़ा चढ़ाकर कर दिया। मेरी किताब में उनका बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंशन है। जितना मेंशन करना चाहिए था उतना ही है।"

सलमान खान से जुड़ा ये किस्सा किताब में किया था मेंशन पीयूष मिश्रा ने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल में 1989 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'मैंने प्यार किया' के हाथ से निकलने का जिक्र किया था। दरअसल, ये सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी ये फिल्म सलमान खान से पहले फिल्ममेकर राजकुमार बड़जात्या ने पीयूष मिश्रा को ऑफर की थी। उन्हें फिल्म में मेन लीड 'प्रेम' के लिए अप्रोच किया गया था।