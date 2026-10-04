'जो मेरी छवि बनी थी...' Salman Khan का नेगेटिव इमेज को लेकर छलका दर्द, अपने डाउनफॉल पर क्या बोले भाईजान?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 20 (Bigg Boss 20) के 'वीकेंड का वार' (Weekend Ka Vaar) के हालिया एपिसोड में सलमान खान (Salman Khan) ने अपनी पर्सनल लाइफ और रिश्तों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि 'मैंने प्यार किया' (Maine Pyaar Kiya) के बाद लोगों ने उनकी लाइफ और रिश्तों को लेकर कई सारी बातें बोली थीं।

मीडिया में बनी थी नेगेटिव इमेज काजी तौकीर से बात करते हुए, एक्टर ने याद किया कि कैसे टीवी शो '10 का दम' (10 Ka Dum) से उनके टेलीविजन डेब्यू ने लोगों के बीच उनकी छवि बदल दी। सलमान ने कहा कि शो के सिर्फ एक एपिसोड में आने के बाद ही मीडिया में उनके बारे में बनी नेगेटिव इमेज खत्म हो गई।

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality) बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट्स के साथ अपना एक पर्सनल अनुभव शेयर करते हुए सलमान ने कहा, 'मैंने प्यार किया', ये काम, वो काम... फिर मैं टेलीविजन पर आया। और उस समय मेरे खिलाफ बहुत नेगेटिविटी थी। कोर्ट केस से लेकर रिश्तों और फिल्मों तक, हर चीज को लेकर।' शो नहीं करना चाहते थे सलमान खान सलमान ने कहा कि इतनी नेगेटिविटी के बावजूद उन्हें टीवी शो 10 का दम ऑफर हुआ था और वो इसे पहले करना नहीं चाह रहे थे। सलमान ने कहा, 'मैं इसे करना नहीं चाह रहा था क्योंकि इतनी नेगेटिविटी चल रही थी मेरे खिलाफ। हर अखबार खोलो, हर टीवी चैनल, मतलब अच्छा खासा तबीयत से मजे लेकर बजाया जा रहा था।'